Беспилотники прилетели в Саратов: есть погибшие

В ночь на 13 декабря украинские войска атаковали дронами Саратовскую область, целью атаки был нефтеперерабатывающий завод «Роснефти». В ходе налета один из беспилотников попал в жилую многоэтажку, есть погибшие, утверждает саратовский губернатор Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА пострадали несколько квартир в жилом доме. На месте работают все экстренные службы, задействованные в ликвидации последствий. Два человека погибли», — написал он в телеграм-канале. Украинские телеграм-каналы сообщают, что в дом попала российская ракета ПВО.

По данным главы региона, в Саратове также были повреждены «объекты гражданской инфраструктуры» и пострадало остекление в детском саду и поликлинике. Местные жители рассказали журналистам о более чем 20 взрывах в Саратове и соседнем Энгельсе, где расположена нефтебаза.

По словам очевидцев, под атаку попал саратовский НПЗ, к нему выдвинулись пожарные расчеты. На опубликованных кадрах видно вспыхнувшее, предположительно на предприятии, пламя. НПЗ Саратова только за осень шесть раз попадал под удары ВСУ, а нынешняя атака стала девятой с начала года.

В 2024 году завод переработал 5,8 млн тонн нефти — около 2,2% от общероссийского объема. Предприятие выпускает дизтопливо, бензин и мазут и снабжает в том числе российские войска.