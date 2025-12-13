Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь

30 ноября в Гондурасе прошли президентские выборы. Haqqin.az сообщал, что в финале сошлись два кандидата - Насри Асфура и Сальвадор Насралла, оба правые политики, один ультраправый, другой чуть более умеренный. Кандидат от левых сил и правящей в стране партии занял третье место с существенным отставанием от первых двух.

Но речь идет не о борьбе между правыми и левыми. Здесь другое: выборы в маленькой центральноамериканской стране ознаменовались открытым вмешательством президента США Дональда Трампа. Он принял сторону одного из правых - Насри Асфуры и пригрозил, что, если тот не победит, США свернут всю экономическую и финансовую помощь Гондурасу. В итоге начались протесты (до вмешательства Трампа Насралла, футбольный комментатор, набирал на 9 процентов больше соперника), но на финишной прямой Насри стал обходить его - многие граждане решили, что не могут остаться без помощи Америки. В результате победитель не объявлен до сих пор - две недели спустя после выборов, а разница между кандидатами тоньше лезвия бритвы: у Насри 40,52 процента голосов, у Насраллы - 39,48.

Но главное в том, что президент страны Сиомара Кастро заявила об «электоральном подлоге». В процессе подсчета голосов выявились многочисленные нарушения, были отмечены бесчисленные угрозы, подкуп и манипуляции с бюллетенями. Особую остроту этим выборам придало то, что за кандидата от Трампа требовали голосовать члены жуткой криминальной банды MS-13 (Mara Salvatrucha), хорошо известной в Латинской Америке и США. «Фишкой» банды является то, что убийцы расправляются со своими противниками с помощью мачете - им отрубают головы. MS-13 можно сравнить лишь с другой бандой - Tren de Aragua, которая была названа в Америке «транснациональной преступной группировкой» и взята под прицел администрацией Трампа. (Однако Tren в основном занимается похищением людей с целью получения выкупа, но головы им не рубит). В Гондурасе, как мы видим, интересы хозяина Белого дома и бандитов совпали. Многочисленные свидетели из рабочих районов Тегусигальпы рассказывают, как «бойцы» MS-13 предъявляли местным жителям ультиматум: вы проголосуете за нашего кандидата или будете убиты. Шантажу подвергались и правительственные чиновники, и члены избирательны комиссий. Часто избирателей бандиты подвозили к участкам и заставляли их голосовать под прицелом автоматов. К домам сторонников левого кандидата они подъезжали на мотоциклах и автомобилях, стучали в дверь и окна и орали: «Если не проголосуете за Асфуру, мы убьем всю вашу сраную семью».