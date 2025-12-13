Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь

USD 1.7000
наша корреспонденция
Евгений Бай, спецкор, Вашингтон
13:54

30 ноября в Гондурасе прошли президентские выборы. Haqqin.az сообщал, что в финале сошлись два кандидата - Насри Асфура и Сальвадор Насралла, оба правые политики, один ультраправый, другой чуть более умеренный. Кандидат от левых сил и правящей в стране партии занял третье место с существенным отставанием от первых двух.

Речь идет не о борьбе между правыми и левыми. Здесь другое: выборы в маленькой центральноамериканской стране ознаменовались открытым вмешательством Дональда Трампа

Но речь идет не о борьбе между правыми и левыми. Здесь другое: выборы в маленькой центральноамериканской стране ознаменовались открытым вмешательством президента США Дональда Трампа. Он принял сторону одного из правых - Насри Асфуры и пригрозил, что, если тот не победит, США свернут всю экономическую и финансовую помощь Гондурасу.

В итоге начались протесты (до вмешательства Трампа Насралла, футбольный комментатор, набирал на 9 процентов больше соперника), но на финишной прямой Насри стал обходить его - многие граждане решили, что не могут остаться без помощи Америки.

В результате победитель не объявлен до сих пор - две недели спустя после выборов, а разница между кандидатами тоньше лезвия бритвы: у Насри 40,52 процента голосов, у Насраллы - 39,48.

Две недели спустя после выборов, а разница между кандидатами тоньше лезвия бритвы: у Насри 40.52 процента голосов, у Насраллы - 39,48

Но главное в том, что президент страны Сиомара Кастро заявила об «электоральном подлоге». В процессе подсчета голосов выявились многочисленные нарушения, были отмечены бесчисленные угрозы, подкуп и манипуляции с бюллетенями.

Особую остроту этим выборам придало то, что за кандидата от Трампа требовали голосовать члены жуткой криминальной банды MS-13 (Mara Salvatrucha), хорошо известной в Латинской Америке и США. «Фишкой» банды является то, что убийцы расправляются со своими противниками с помощью мачете - им отрубают головы. MS-13 можно сравнить лишь с другой бандой - Tren de Aragua, которая была названа в Америке «транснациональной преступной группировкой» и взята под прицел администрацией Трампа. (Однако Tren в основном занимается похищением людей с целью получения выкупа, но головы им не рубит).

В Гондурасе, как мы видим, интересы хозяина Белого дома и бандитов совпали. Многочисленные свидетели из рабочих районов Тегусигальпы рассказывают, как «бойцы» MS-13 предъявляли местным жителям ультиматум: вы проголосуете за нашего кандидата или будете убиты. Шантажу подвергались и правительственные чиновники, и члены избирательны комиссий. Часто избирателей бандиты подвозили к участкам и заставляли их голосовать под прицелом автоматов. К домам сторонников левого кандидата они подъезжали на мотоциклах и автомобилях, стучали в дверь и окна и орали: «Если не проголосуете за Асфуру, мы убьем всю вашу сраную семью».

Интересы хозяина Белого дома и бандитов-головорезов совпали

В итоге 14,5 процента бюллетеней были признаны поддельными и подлежат пересмотру. Окончательные итоги власти должны подвести к 30 декабря, но ни у кого нет уверенности, что это будет сделано.

В этом сюжете есть и еще одна составляющая. На этой неделе генеральный прокурор Гондураса Хоэль Селайя объявил, что его правительство подало в розыск на бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса (он правил с 2013 по 2022 год). Эрнандес, в прошлом союзник США в борьбе против распространения наркотиков, сам оказался главой наркоклана Гондураса, и после того, как он в 2022 году оставил власть, его депортировали в Америку. Там он был приговорен к 45 годам тюремного заключения и содержался за решеткой, но в конце ноября был неожиданно помилован президентом Трампом.

Чем руководствовался американский лидер, непонятно. Известно лишь, что Эрнандес принадлежит к той же политической партии, что и кандидат Трампа на этих выборах.

Обратившись за помощью к Интерполу, генпрокурор Селайя продемонстрировал копию постановления Верховного суда страны, в котором Эрнандес обвинялся в контрабанде наркотиков, масштабном отмывании денег и многочисленных подлогах. Также в документе говорилось, что приговор должен быть приведен в исполнение, «даже если обвиненный будет освобожден властями Соединенных Штатов». Гондурасские власти словно предвидели дальнейшее развитие событий. Однако добиться обратной экстрадиции им будет непросто - наркоторговец надежно спрятался в Америке под защитой ее президента.

Чем закончится гондурасская драма, пока непонятно. Но ясно, что власти этой бедной и зависимой от иностранной помощи страны не пошли на поводу у Трампа. Всемогущий американский лидер потерпел крах. А его вмешательство в дела других стран показывает, что это приводит к бурным протестам и к противодействию чужой воле. Так происходит повсюду - в Гондурасе, Конго, Украине. Размеры страны и ее географическое положение не играют особой роли - Трампу будут бросать вызов повсюду.

