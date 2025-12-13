Президент Финляндии не поедет к Трампу из-за Зеленского

Президент Финляндии Александр Стубб примет участие в переговорах по ситуации в Украине в Берлине в понедельник, 15 декабря. Об этом сообщила канцелярия президента страны, цитирует Yle.

Как отмечается, сначала Стубб планировал поехать в Техас в США, но поездка была отменена «из-за критической ситуации в Украине».

Поэтому он отправится в Германию и примет участие во встрече, посвященной возможному прекращению огня в Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил представителей США присоединиться к переговорам.

Приглашение поступило после напряженного телефонного разговора в среду между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и президентом США Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия относительно направления мирных усилий.

Позже Трамп признал существование споров, сказав, что во время разговора звучали «достаточно сильные слова», что подчеркивает разногласия по поводу подхода, который поддерживают США.

The Wall Street Journal писала, что специальный посланник американского президента Стив Уиткофф встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.