USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Президент Финляндии не поедет к Трампу из-за Зеленского

14:27 583

Президент Финляндии Александр Стубб примет участие в переговорах по ситуации в Украине в Берлине в понедельник, 15 декабря. Об этом сообщила канцелярия президента страны, цитирует Yle.

Как отмечается, сначала Стубб планировал поехать в Техас в США, но поездка была отменена «из-за критической ситуации в Украине».

Поэтому он отправится в Германию и примет участие во встрече, посвященной возможному прекращению огня в Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил представителей США присоединиться к переговорам. 

Приглашение поступило после напряженного телефонного разговора в среду между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и президентом США Дональдом Трампом, во время которого стороны пытались преодолеть разногласия относительно направления мирных усилий.

Позже Трамп признал существование споров, сказав, что во время разговора звучали «достаточно сильные слова», что подчеркивает разногласия по поводу подхода, который поддерживают США.

The Wall Street Journal писала, что специальный посланник американского президента Стив Уиткофф встретится с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Эрдоган: «Мир не за горами»
Эрдоган: «Мир не за горами» обновлено 15:15
15:15 1151
Трамп наращивает давление на Зеленского
Трамп наращивает давление на Зеленского
14:07 1027
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум наша корреспонденция
12:27 1635
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский видео; обновлено 23:53
12 декабря 2025, 23:53 14779
Беспилотники прилетели в Саратов: есть погибшие
Беспилотники прилетели в Саратов: есть погибшие видео
13:25 1365
Трамп потерял Индиану
Трамп потерял Индиану
13:03 1739
Немцы обвинили Россию
Немцы обвинили Россию
12:37 1624
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
11:50 4540
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского наша аналитика
12 декабря 2025, 22:58 3803
Из Беларуси в Польшу по туннелю
Из Беларуси в Польшу по туннелю ФОТО
12:21 2066
Прокаженные в спа-центре
Прокаженные в спа-центре
12:07 2885

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган: «Мир не за горами»
Эрдоган: «Мир не за горами» обновлено 15:15
15:15 1151
Трамп наращивает давление на Зеленского
Трамп наращивает давление на Зеленского
14:07 1027
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум наша корреспонденция
12:27 1635
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский видео; обновлено 23:53
12 декабря 2025, 23:53 14779
Беспилотники прилетели в Саратов: есть погибшие
Беспилотники прилетели в Саратов: есть погибшие видео
13:25 1365
Трамп потерял Индиану
Трамп потерял Индиану
13:03 1739
Немцы обвинили Россию
Немцы обвинили Россию
12:37 1624
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
11:50 4540
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского наша аналитика
12 декабря 2025, 22:58 3803
Из Беларуси в Польшу по туннелю
Из Беларуси в Польшу по туннелю ФОТО
12:21 2066
Прокаженные в спа-центре
Прокаженные в спа-центре
12:07 2885
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться