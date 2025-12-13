Эрдоган: «Мир не за горами»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет обсудить с президентом США Дональдом Трампом мирный план по Украине. Об этом заявил сам Эрдоган, который обсудил российско-украинский конфликт с президентом РФ Владимиром Путиным в Ашхабаде, передает ТАСС.
«После этой встречи с Путиным мы надеемся получить возможность обсудить мирный план и с Трампом», – сказал Эрдоган, добавив, что «мир не за горами, мы это видим».
С начала конфликта Стамбул не раз был местом встречи делегаций РФ и Украины по вопросам разрешения конфликта. Переговоры возобновились весной этого года и продолжились летом. Однако после очной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске они вновь приостановились.
* * * 14:35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал успешными и плодотворными переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в пятницу в Ашхабаде на полях Международного форума мира и безопасности.
«Мы провели с господином [Владимиром] Путиным весьма успешную, плодотворную, всеобъемлющую беседу. Я особо подчеркнул, что жду его в любой момент. Поэтому мы договорились, что нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки. Он ответил: «Я выполню свое обещание». Надеюсь, что в ближайшее время мы осуществим этот визит», - заявил турецкий лидер журналистам своего пула. Его высказывания приводит телеканал NTV.
«Наши отношения с Россией не основаны на сиюминутных интересах, а имеют глубокие исторические корни, прочную дипломатическую основу и взаимное доверие. В основном мы обсуждали войну и мирные усилия. Как и все другие участники, господин Путин очень хорошо знает позицию Турции по этому вопросу. Мы считаем, что эта война должна была закончиться уже давно, и открыто заявляем об этом всем нашим партнерам», - отметил Эрдоган.