Эрдоган: «Мир не за горами»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет обсудить с президентом США Дональдом Трампом мирный план по Украине. Об этом заявил сам Эрдоган, который обсудил российско-украинский конфликт с президентом РФ Владимиром Путиным в Ашхабаде, передает ТАСС.

«После этой встречи с Путиным мы надеемся получить возможность обсудить мирный план и с Трампом», – сказал Эрдоган, добавив, что «мир не за горами, мы это видим».

С начала конфликта Стамбул не раз был местом встречи делегаций РФ и Украины по вопросам разрешения конфликта. Переговоры возобновились весной этого года и продолжились летом. Однако после очной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске они вновь приостановились.