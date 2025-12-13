USD 1.7000
Российские дипломаты стали нерукопожатными

Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) направила рекомендации по общению с российскими дипломатами в постоянные представительства стран при ООН в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Инструкции поступили в постпредство Евросоюза при ООН в Женеве, затем оно разослало его в другие дипломатические миссии. В документе содержатся советы по взаимодействию с дипломатами России. В них рекомендуется воздерживаться от участия в мероприятиях с присутствием российских представителей и избегать попадания в объективы камер рядом с ними. Собеседник уточнил, что это уже второй подобный документ, выпущенный ЕСВС.

По данным агентства, российские дипломаты уже ощутили последствия этих рекомендаций. К примеру, при встрече с ними перестали подавать руки и даже попросили покинуть мероприятие, организованное другой дипломатической миссией.

23 октября глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС официально принял новый пакет антироссийских санкций. Предусмотренные списком ограничения, в частности, включают новый механизм ограничения передвижения российских дипломатов по территории объединения.

В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дипломаты России уже ограничены в передвижениях по Шенгенской зоне. Он допустил, что будут вводиться дальнейшие ограничения.

