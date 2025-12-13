USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

В Британии бушует «супергрипп»: врачи хотят бастовать

14:57 330

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал врачей-резидентов принять новое соглашение, чтобы предотвратить запланированные забастовки, которые могут начаться уже на следующей неделе. Его слова цитирует Sky News.

Стармер назвал «невероятным» то, что медики могут бастовать в условиях вспышки «супергриппа», который привел к рекордным уровням госпитализаций.

Он предупредил, что Национальная служба здравоохранения (NHS) находится в «самом опасном моменте» со времен пандемии COVID-19, а ситуация с гриппом становится все более критической.

По его словам, забастовки в таких условиях могут поставить под угрозу жизнь пациентов и стабильность работы NHS.

«Это безрассудно. Забастовки ставят NHS и пациентов, нуждающихся в помощи, в большую опасность. Я надеюсь, что их можно будет избежать», – заявил Стармер.

По его словам, сейчас на столе лежит «хорошее соглашение», которое Британская медицинская ассоциация (BMA) вынесет на голосование в эти выходные.

Как отмечается, британские медики сейчас голосуют за новое предложение правительства, которое может предотвратить пятидневные забастовки, запланированные на период с 17 декабря.

Если соглашение не примут, забастовки продолжатся, и врачи отменят операции и рождественские отпуска, готовясь к серьезной нагрузке из-за вспышки гриппа.

Стармер отметил, что новое соглашение позволит отложить забастовки до после Рождества, что даст NHS больше времени для подготовки к «буре», которую вызовет дальнейшее распространение гриппа.

«Идея, что в таких условиях забастовки могут состояться, откровенно говоря, не поддается вере», – добавил премьер Великобритании

Последние опросы YouGov показывают, что 58% граждан Великобритании выступают против забастовок врачей, тогда как 33% их поддерживают. Министр здравоохранения Уэс Стритинг также призвал врачей не оставлять пациентов на Рождество, отметив, что грипп и давление на NHS являются огромным вызовом для медицинской системы.

Отметим, 11 декабря руководство системы здравоохранения в Великобритании предупредило, что британские больницы столкнулись с «худшим сценарием» из-за «волны супергриппа»: количество госпитализаций с этой болезнью выросло на 55% за неделю.

Эрдоган: «Мир не за горами»
Эрдоган: «Мир не за горами» обновлено 15:15
15:15 1157
Трамп наращивает давление на Зеленского
Трамп наращивает давление на Зеленского
14:07 1028
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум наша корреспонденция
12:27 1635
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский видео; обновлено 23:53
12 декабря 2025, 23:53 14780
Беспилотники прилетели в Саратов: есть погибшие
Беспилотники прилетели в Саратов: есть погибшие видео
13:25 1367
Трамп потерял Индиану
Трамп потерял Индиану
13:03 1739
Немцы обвинили Россию
Немцы обвинили Россию
12:37 1625
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
11:50 4548
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского наша аналитика
12 декабря 2025, 22:58 3804
Из Беларуси в Польшу по туннелю
Из Беларуси в Польшу по туннелю ФОТО
12:21 2071
Прокаженные в спа-центре
Прокаженные в спа-центре
12:07 2885

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган: «Мир не за горами»
Эрдоган: «Мир не за горами» обновлено 15:15
15:15 1157
Трамп наращивает давление на Зеленского
Трамп наращивает давление на Зеленского
14:07 1028
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум наша корреспонденция
12:27 1635
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский видео; обновлено 23:53
12 декабря 2025, 23:53 14780
Беспилотники прилетели в Саратов: есть погибшие
Беспилотники прилетели в Саратов: есть погибшие видео
13:25 1367
Трамп потерял Индиану
Трамп потерял Индиану
13:03 1739
Немцы обвинили Россию
Немцы обвинили Россию
12:37 1625
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
11:50 4548
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского
Трамп с Путиным жаждут устранить Зеленского наша аналитика
12 декабря 2025, 22:58 3804
Из Беларуси в Польшу по туннелю
Из Беларуси в Польшу по туннелю ФОТО
12:21 2071
Прокаженные в спа-центре
Прокаженные в спа-центре
12:07 2885
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться