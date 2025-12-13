В Британии бушует «супергрипп»: врачи хотят бастовать

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал врачей-резидентов принять новое соглашение, чтобы предотвратить запланированные забастовки, которые могут начаться уже на следующей неделе. Его слова цитирует Sky News.

Стармер назвал «невероятным» то, что медики могут бастовать в условиях вспышки «супергриппа», который привел к рекордным уровням госпитализаций.

Он предупредил, что Национальная служба здравоохранения (NHS) находится в «самом опасном моменте» со времен пандемии COVID-19, а ситуация с гриппом становится все более критической.

По его словам, забастовки в таких условиях могут поставить под угрозу жизнь пациентов и стабильность работы NHS.

«Это безрассудно. Забастовки ставят NHS и пациентов, нуждающихся в помощи, в большую опасность. Я надеюсь, что их можно будет избежать», – заявил Стармер.

По его словам, сейчас на столе лежит «хорошее соглашение», которое Британская медицинская ассоциация (BMA) вынесет на голосование в эти выходные.

Как отмечается, британские медики сейчас голосуют за новое предложение правительства, которое может предотвратить пятидневные забастовки, запланированные на период с 17 декабря.

Если соглашение не примут, забастовки продолжатся, и врачи отменят операции и рождественские отпуска, готовясь к серьезной нагрузке из-за вспышки гриппа.

Стармер отметил, что новое соглашение позволит отложить забастовки до после Рождества, что даст NHS больше времени для подготовки к «буре», которую вызовет дальнейшее распространение гриппа.

«Идея, что в таких условиях забастовки могут состояться, откровенно говоря, не поддается вере», – добавил премьер Великобритании

Последние опросы YouGov показывают, что 58% граждан Великобритании выступают против забастовок врачей, тогда как 33% их поддерживают. Министр здравоохранения Уэс Стритинг также призвал врачей не оставлять пациентов на Рождество, отметив, что грипп и давление на NHS являются огромным вызовом для медицинской системы.

Отметим, 11 декабря руководство системы здравоохранения в Великобритании предупредило, что британские больницы столкнулись с «худшим сценарием» из-за «волны супергриппа»: количество госпитализаций с этой болезнью выросло на 55% за неделю.