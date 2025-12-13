USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск

15:27 1832

Бывшего сенатора от Костромской области России Александра Тер-Аванесова объявили в федеральный розыск, пишут российские СМИ со ссылкой на материалы дела. Экс-сенатору заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере; лишение свободы на срок до десяти лет).

Тер-Аванесов — уроженец Азербайджана, член Совета Федерации от Костромской областной думы (2006–2015), депутат Костромской областной думы (2015–2016). С 2016 по 2023 год — старший вице-президент банка ВТБ.

Израиль бросает перчатку Китаю
Израиль бросает перчатку Китаю наша корреспонденция
15:41 2001
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата ОБНОВЛЕНО 17:45
17:45 1032
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых И заработал 300 тысяч долларов; видео, обновлено 17:17
17:17 2389
Племяннику католикоса продлили арест
Племяннику католикоса продлили арест
16:30 386
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
16:33 1363
Что за танкер захватил Иран?
Что за танкер захватил Иран?
16:12 1299
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция
13:54 2001
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано; все еще актуально
00:23 10813
Одесса осталась без воды
Одесса осталась без воды обновлено 17:12
17:12 3913
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
15:27 1833
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов»
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов» обновлено 16:25
16:25 2931

