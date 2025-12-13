Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск

Бывшего сенатора от Костромской области России Александра Тер-Аванесова объявили в федеральный розыск, пишут российские СМИ со ссылкой на материалы дела. Экс-сенатору заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере; лишение свободы на срок до десяти лет).

Тер-Аванесов — уроженец Азербайджана, член Совета Федерации от Костромской областной думы (2006–2015), депутат Костромской областной думы (2015–2016). С 2016 по 2023 год — старший вице-президент банка ВТБ.