Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Кто хочет поссорить Америку с Израилем

15:42 741

В Израиле отмечают глобальные усилия по нагнетанию враждебности к евреям и израильтянам и считают, что только государственные структуры способны проводить такую скоординированную кампанию. Об этом пишет Ynet.

В Израиле нет полной уверенности, что за кампанией стоит Катар, но есть подозрения, что именно он пытается разрушить отношения Израиля и администрации президента США Дональда Трампа.

По сведениям издания, высшее политическое руководство Израиля в последнее время интенсивно занимается вопросом антисемитской и антиизраильской кампании в соцсетях, а также в университетских кампусах по всему Западу. Как известно, Катар вложил огромные суммы в сферу высшего образования в западных вузах, о чем свидетельствуют различные публикации и исследования.

Израильские официальные лица видят широкую, глобальную и, главным образом, искусственную, то есть срежиссированную, попытку усилить неприязнь и ненависть к израильтянам и евреям, поддерживающим Израиль. Профессиональные структуры пришли к выводу, что лишь государственные акторы, обладающие крупными механизмами и структурами влияния, при поддержке разведслужб или нескольких частных компаний, нанятых государством, способны осуществлять действия, которые происходят по всему миру синхронно и согласованно.

Израильский высокопоставленный источник заявил, что в Израиле подозревают, что «Катар принял принципиальное решение попытаться разрушить отношения Израиля и администрации Трампа».

Израиль бросает перчатку Китаю
Израиль бросает перчатку Китаю наша корреспонденция
15:41 2001
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата ОБНОВЛЕНО 17:45
17:45 1032
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых И заработал 300 тысяч долларов; видео, обновлено 17:17
17:17 2391
Племяннику католикоса продлили арест
Племяннику католикоса продлили арест
16:30 386
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
16:33 1366
Что за танкер захватил Иран?
Что за танкер захватил Иран?
16:12 1300
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция
13:54 2001
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано; все еще актуально
00:23 10813
Одесса осталась без воды
Одесса осталась без воды обновлено 17:12
17:12 3913
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
15:27 1834
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов»
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов» обновлено 16:25
16:25 2932

