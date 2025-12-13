Кто хочет поссорить Америку с Израилем

В Израиле отмечают глобальные усилия по нагнетанию враждебности к евреям и израильтянам и считают, что только государственные структуры способны проводить такую скоординированную кампанию. Об этом пишет Ynet.

В Израиле нет полной уверенности, что за кампанией стоит Катар, но есть подозрения, что именно он пытается разрушить отношения Израиля и администрации президента США Дональда Трампа.

По сведениям издания, высшее политическое руководство Израиля в последнее время интенсивно занимается вопросом антисемитской и антиизраильской кампании в соцсетях, а также в университетских кампусах по всему Западу. Как известно, Катар вложил огромные суммы в сферу высшего образования в западных вузах, о чем свидетельствуют различные публикации и исследования.

Израильские официальные лица видят широкую, глобальную и, главным образом, искусственную, то есть срежиссированную, попытку усилить неприязнь и ненависть к израильтянам и евреям, поддерживающим Израиль. Профессиональные структуры пришли к выводу, что лишь государственные акторы, обладающие крупными механизмами и структурами влияния, при поддержке разведслужб или нескольких частных компаний, нанятых государством, способны осуществлять действия, которые происходят по всему миру синхронно и согласованно.

Израильский высокопоставленный источник заявил, что в Израиле подозревают, что «Катар принял принципиальное решение попытаться разрушить отношения Израиля и администрации Трампа».