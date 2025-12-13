19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых

Азербайджанский боксер Субхан Мамедов победил в финале россиянина Эдмонда Худояна и стал чемпионом мира!
Наш спортсмен одержал победу раздельным решением судей и заработал 300 тысяч долларов.
*** 15:44
Сегодня в Дубае состоятся финальные бои чемпионата мира по боксу, проводимого под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA).
Единственным азербайджанским боксером, кому удалось пробиться в финал, является Субхан Мамедов. В весовой категории до 48 кг 19-летний спортсмен сойдется в поединке за золото с россиянином Эдмондом Худояном.
Субхан Мамедов в этом году стал чемпионом Европы среди спортсменов не старше 23 лет и бронзовым призером Кубка мира.
Его соперник на 10 лет старше. Он является многократным чемпионом России, чемпионом Европы-2024 и бронзовым призером чемпионата мира-2023.
Финальные бои начнутся в 17:00. На пути к финалу Субхан Мамедов взял верх над боксерами с Филиппин, из Таджикистана, Узбекистана и Грузии.
В случае победы в финале Субхан принесет Азербайджану второе в этом году золото в олимпийских видах спорта. На данный момент единственным чемпионом мира является борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде. Правда, он победил в неолимпийской весовой категории.
На нынешнем чемпионате мира у Азербайджана будет три медали. Ранее бронзы удостоились проигравшие в полуфиналах Альфонсо Домингес (92 кг) и Магомед Абдуллаев (свыше 92 кг). Оба заработали по 75 тысяч долларов.
Чемпионы получат по 300 тысяч, а финалисты - по 150 тысяч. Всего от Азербайджана в Дубае выступали 11 боксеров. Чемпионат мира с рекордным призовым фондом в 8,32 млн долларов собрал спортсменов из 108 стран.
Международную ассоциацию бокса возглавляет россиянин Умар Кремлев. В 2023 году Международный олимпийский комитет лишил IBA признания из-за коррупции, отсутствия финансовой прозрачности и возможных финансовых связей с российским правительством. Была создана организация World Boxing, которую МОК признал. В этом году в Ливерпуле прошел первый чемпионат мира World Boxing. Азербайджан, входящий в обе организации, выступал и там. Бронзовые медали в Англии завоевали Альфонсо Домингес и Саидджамшид Джафаров.