19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых

Азербайджанский боксер Субхан Мамедов победил в финале россиянина Эдмонда Худояна и стал чемпионом мира! Наш спортсмен одержал победу раздельным решением судей и заработал 300 тысяч долларов.

*** 15:44 Сегодня в Дубае состоятся финальные бои чемпионата мира по боксу, проводимого под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA). Единственным азербайджанским боксером, кому удалось пробиться в финал, является Субхан Мамедов. В весовой категории до 48 кг 19-летний спортсмен сойдется в поединке за золото с россиянином Эдмондом Худояном.

Субхан Мамедов в этом году стал чемпионом Европы среди спортсменов не старше 23 лет и бронзовым призером Кубка мира. Его соперник на 10 лет старше. Он является многократным чемпионом России, чемпионом Европы-2024 и бронзовым призером чемпионата мира-2023. Финальные бои начнутся в 17:00. На пути к финалу Субхан Мамедов взял верх над боксерами с Филиппин, из Таджикистана, Узбекистана и Грузии.