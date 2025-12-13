Америка снимает санкции с белорусского калия

«Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас», — отметил он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По словам Коула, обсуждение темы санкций будет продолжаться и в дальнейшем, и все больше рестрикций будут сниматься по мере нормализации отношений между Беларусью и США. Спецпосланник также выразил надежду, что в будущем Минск и Вашингтон придут к тому, что санкций не будет вообще.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко принял в Минске американскую делегацию и возглавляющего ее спецпосланника президента США Джона Коула. Белорусский лидер заявил, что в мире появилось много новых проблем, которые нужно обсудить. Это второй визит Коула в Минск за последние три месяца. В сентябре в рамках аналогичного диалога США сняли санкции с национальной авиакомпании «Белавиа», а Беларусь освободила 52 заключенных.