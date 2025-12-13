Америка снимает санкции с белорусского калия

USD 1.7000
США снимут санкции с белорусского калия. Об этом заявил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул, сообщает БелТА.

«Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас», — отметил он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По словам Коула, обсуждение темы санкций будет продолжаться и в дальнейшем, и все больше рестрикций будут сниматься по мере нормализации отношений между Беларусью и США. Спецпосланник также выразил надежду, что в будущем Минск и Вашингтон придут к тому, что санкций не будет вообще.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко принял в Минске американскую делегацию и возглавляющего ее спецпосланника президента США Джона Коула. Белорусский лидер заявил, что в мире появилось много новых проблем, которые нужно обсудить. Это второй визит Коула в Минск за последние три месяца. В сентябре в рамках аналогичного диалога США сняли санкции с национальной авиакомпании «Белавиа», а Беларусь освободила 52 заключенных.

Израиль бросает перчатку Китаю
Израиль бросает перчатку Китаю наша корреспонденция
15:41 2004
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата ОБНОВЛЕНО 17:45
17:45 1037
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых И заработал 300 тысяч долларов; видео, обновлено 17:17
17:17 2397
Племяннику католикоса продлили арест
Племяннику католикоса продлили арест
16:30 388
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
16:33 1368
Что за танкер захватил Иран?
Что за танкер захватил Иран?
16:12 1302
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция
13:54 2001
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано; все еще актуально
00:23 10813
Одесса осталась без воды
Одесса осталась без воды обновлено 17:12
17:12 3916
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
15:27 1836
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов»
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов» обновлено 16:25
16:25 2934

