Что за танкер захватил Иран?

Иран захватил иностранный нефтяной танкер в Оманском заливе. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информагентство Fars, весь экипаж судна из 18 человек, которое подозревают в контрабанде топлива, задержан.

Танкер перевозил около 6 миллионов литров нефти, что составляет примерно 37 000 баррелей. Власти не уточняют пункт назначения груза и принадлежность судна.

В ноябре Иран перехватил танкер «Талара» под флагом Маршалловых островов, проходивший через Ормузский пролив. Судно было освобождено несколько дней спустя без груза.

Эти инциденты происходят на фоне сообщений о перехвате американцами танкера у берегов Венесуэлы, который, предположительно, связан с иранской нефтяной торговлей, напоминает агентство.

Тегеран не подтвердил связь между этими случаями, но представитель МИД Ирана ранее назвал действия США «государственным пиратством» и предупредил о возможных последствиях.