Племяннику католикоса продлили арест

Суд первой инстанции в Ереване продлил на два месяца срок ареста предстоятеля Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) епископа Мкртыча Прошяна, племянника католикоса всех армян Гарегина II. Об этом сообщил адвокат Прошяна - Роман Агаронян, пишут армянские СМИ.

«Такое решение принял сегодня судья Карен Фархоян. Защита пока не получила решение суда, как только получит – обжалует», - сказал адвокат.

Епископ Прошян 16 октября был заключен под стражу сроком на 2 месяца по обвинению в принуждении священников к участию в митингах оппозиции.

Напомним, 15 октября силовики задержали 13 священнослужителей, в том числе главу Арагацотнской епархии епископа Мкртыча Прошяна и других лиц.