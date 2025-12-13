За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) прокомментировал сообщения об абитуриентах, пришедших на вступительные экзамены с техническими устройствами для подсказок.

В ГЭЦ заявили haqqin.az, что результаты этих абитуриентов изначально не публиковались. По данным центра, специальные алгоритмы обработки экзаменационных работ выявили аномалии, вызвавшие сомнения в достоверности ответов. На страницах с результатами отображалось уведомление: «Ваши результаты экзамена находятся на рассмотрении».

Позднее материалы, включая данные о подозрительных обстоятельствах, были переданы в правоохранительные органы. В ходе расследования выяснилось, что нарушения действительно имели место, после чего дело было направлено в следственные органы.

По версии следствия, руководитель подготовительного курса для абитуриентов и эксперт в сфере образования незаконно изготовили специальные технические устройства, предназначенные для скрытой передачи и получения информации во время экзаменов. Эти устройства, как утверждается, были установлены как минимум у 15 абитуриентов, которым таким образом оказывалась помощь при сдаче тестов.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело. Им предъявлены обвинения по статьям 302.3 (незаконное изготовление, продажа и приобретение с целью сбыта технических средств для получения секретной информации) и 308.1 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Азербайджана.

В соответствии с решением суда руководитель подготовительного курса был арестован по ходатайству следственных органов и представлению прокуратуры. Эксперт в сфере образования отпущен под подписку о невыезде.