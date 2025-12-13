USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»

Отдел информации
16:33

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) прокомментировал сообщения об абитуриентах, пришедших на вступительные экзамены с техническими устройствами для подсказок.

В ГЭЦ заявили haqqin.az, что результаты этих абитуриентов изначально не публиковались. По данным центра, специальные алгоритмы обработки экзаменационных работ выявили аномалии, вызвавшие сомнения в достоверности ответов. На страницах с результатами отображалось уведомление: «Ваши результаты экзамена находятся на рассмотрении».

Позднее материалы, включая данные о подозрительных обстоятельствах, были переданы в правоохранительные органы. В ходе расследования выяснилось, что нарушения действительно имели место, после чего дело было направлено в следственные органы.

По версии следствия, руководитель подготовительного курса для абитуриентов и эксперт в сфере образования незаконно изготовили специальные технические устройства, предназначенные для скрытой передачи и получения информации во время экзаменов. Эти устройства, как утверждается, были установлены как минимум у 15 абитуриентов, которым таким образом оказывалась помощь при сдаче тестов.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело. Им предъявлены обвинения по статьям 302.3 (незаконное изготовление, продажа и приобретение с целью сбыта технических средств для получения секретной информации) и 308.1 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Азербайджана.

В соответствии с решением суда руководитель подготовительного курса был арестован по ходатайству следственных органов и представлению прокуратуры. Эксперт в сфере образования отпущен под подписку о невыезде.

Израиль бросает перчатку Китаю
Израиль бросает перчатку Китаю наша корреспонденция
15:41 2006
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата ОБНОВЛЕНО 17:45
17:45 1042
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых И заработал 300 тысяч долларов; видео, обновлено 17:17
17:17 2401
Племяннику католикоса продлили арест
Племяннику католикоса продлили арест
16:30 390
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
16:33 1372
Что за танкер захватил Иран?
Что за танкер захватил Иран?
16:12 1304
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция
13:54 2003
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано; все еще актуально
00:23 10813
Одесса осталась без воды
Одесса осталась без воды обновлено 17:12
17:12 3919
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
15:27 1841
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов»
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов» обновлено 16:25
16:25 2936

