USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Четыре страны рассматривают план Б

16:49 1098

Италия, Бельгия, Мальта и Болгария подготовили совместное обращение к Еврокомиссии и Евросовету, в котором призвали изучить альтернативные варианты поддержки Украины. Страны выступили против плана использовать замороженные активы РФ.

По информации Politico, Италия и Бельгия объединили усилия по поиску альтернативного варианта финансирования Украины. Обе страны, а также Мальта и Болгария подготовили совместное заявление, в котором призвали Еврокомиссию и Европейский совет не изымать замороженные российские активы, хранящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear, пишет издание со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний документ.

В заявлении четыре страны предлагают «продолжить изучение и обсуждение альтернативных вариантов в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, с предсказуемыми параметрами, представляющими значительно меньшие риски». Авторы заявления призывают сконцентрироваться на плане Б, предусматривающем выпуск совместных облигаций Евросоюза для финансирования Украины в ближайшие годы, пишет Politico.

Издание называет предлагаемый альтернативный вариант проблематичным, поскольку он увеличит и без того высокое долговое бремя Италии и Франции. Кроме того, он требует единогласного решения, то есть при таком варианте возможно вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Вместе с тем поддержка Италией, одной из крупнейших стран ЕС, бельгийской позиции менее чем за неделю до решающей встречи лидеров Евросоюза в Брюсселе может подорвать план Европейской комиссии заключить соглашение, отмечает Politico.

Израиль бросает перчатку Китаю
Израиль бросает перчатку Китаю наша корреспонденция
15:41 2007
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата ОБНОВЛЕНО 17:45
17:45 1043
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых И заработал 300 тысяч долларов; видео, обновлено 17:17
17:17 2403
Племяннику католикоса продлили арест
Племяннику католикоса продлили арест
16:30 391
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
16:33 1374
Что за танкер захватил Иран?
Что за танкер захватил Иран?
16:12 1305
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция
13:54 2004
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано; все еще актуально
00:23 10814
Одесса осталась без воды
Одесса осталась без воды обновлено 17:12
17:12 3921
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
15:27 1843
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов»
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов» обновлено 16:25
16:25 2937

ЭТО ВАЖНО

Израиль бросает перчатку Китаю
Израиль бросает перчатку Китаю наша корреспонденция
15:41 2007
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата ОБНОВЛЕНО 17:45
17:45 1043
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых И заработал 300 тысяч долларов; видео, обновлено 17:17
17:17 2403
Племяннику католикоса продлили арест
Племяннику католикоса продлили арест
16:30 391
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
16:33 1374
Что за танкер захватил Иран?
Что за танкер захватил Иран?
16:12 1305
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция
13:54 2004
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано; все еще актуально
00:23 10814
Одесса осталась без воды
Одесса осталась без воды обновлено 17:12
17:12 3921
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
15:27 1843
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов»
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов» обновлено 16:25
16:25 2937
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться