Четыре страны рассматривают план Б

Италия, Бельгия, Мальта и Болгария подготовили совместное обращение к Еврокомиссии и Евросовету, в котором призвали изучить альтернативные варианты поддержки Украины. Страны выступили против плана использовать замороженные активы РФ.

По информации Politico, Италия и Бельгия объединили усилия по поиску альтернативного варианта финансирования Украины. Обе страны, а также Мальта и Болгария подготовили совместное заявление, в котором призвали Еврокомиссию и Европейский совет не изымать замороженные российские активы, хранящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear, пишет издание со ссылкой на имеющийся в его распоряжении внутренний документ.

В заявлении четыре страны предлагают «продолжить изучение и обсуждение альтернативных вариантов в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, с предсказуемыми параметрами, представляющими значительно меньшие риски». Авторы заявления призывают сконцентрироваться на плане Б, предусматривающем выпуск совместных облигаций Евросоюза для финансирования Украины в ближайшие годы, пишет Politico.

Издание называет предлагаемый альтернативный вариант проблематичным, поскольку он увеличит и без того высокое долговое бремя Италии и Франции. Кроме того, он требует единогласного решения, то есть при таком варианте возможно вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Вместе с тем поддержка Италией, одной из крупнейших стран ЕС, бельгийской позиции менее чем за неделю до решающей встречи лидеров Евросоюза в Брюсселе может подорвать план Европейской комиссии заключить соглашение, отмечает Politico.