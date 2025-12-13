USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Россия прорывается, Украина борется

17:21

В разведке Великобритании проанализировали ситуацию вокруг Северска и Покровска в Донецкой области. Об этом говорится в анализе от 13 декабря, пишет «Европейская правда».

В британской разведке заявили, что российские сухопутные войска продолжают попытки проникнуть в Северск, пользуясь туманной погодой, и могли занять позиции в центре города.

В то же время в анализе подчеркивается, что украинские силы продолжают бороться за западные районы города, а, следовательно, заявления РФ о «полном контроле» над Северском – недостоверны.

«Северск уже давно является целью для российских сил, которые несколько раз без успеха пытались штурмовать город. Северск защищал более крупные города Донецкой области, остающиеся под контролем Украины, – Славянск и Краматорск», – отметили в британской разведке.

Также в анализе отмечается, что украинские Силы обороны продолжают сохранять ограниченную способность проводить небольшие рейды в северную часть Покровска.

В связи с этим в британской разведке подчеркнули, что российские силы продолжают нести большие потери в интенсивных операциях по всей линии фронта, и, вероятно, их потери в 2025 году составили около 395 тысяч убитыми и ранеными.

