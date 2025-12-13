Лукашенко помиловал нобелевского лауреата

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании более 120 иностранных граждан, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы республики. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого».
«Главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно Законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности – шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность», – отмечается в тексте.
Как подчеркивается, соответствующий шаг был сделан «в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь, введенных администрацией предыдущего президента США Байдена, и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других незаконный санкций против Республики Беларусь».
Кроме того, решение носит гуманитарный характер и принято с учетом международных обращений.
На свободу в Беларуси также вышел лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий, сообщила «Наша Нива». По данным издания, Беляцкий уже находится в Литве. Также среди освобожденных — баскетбольный судья Александр Сырица и гражданин Польши Роман Халуза.
Белорусские власти освободили Марию Колесникову — одного из ключевых представителей оппозиции и лидеров протестного движения, возникшего после президентских выборов 2020 года. Об освобождении Колесниковой 13 декабря сообщили ее соратники и родственники. Официальных заявлений властей о правовых основаниях ее выхода на свободу на момент публикации не последовало.
Колесникова стала одной из центральных фигур белорусской оппозиции летом 2020 года. Она возглавляла предвыборный штаб Виктора Бабарико, одного из главных соперников Александра Лукашенко на президентских выборах. После ареста Бабарико Колесникова вошла в так называемый Президиум Координационного совета, созданного оппозицией.
7 сентября 2020 года Колесникову задержали в центре Минска. Свидетели сообщали, что ее посадили в микроавтобус неизвестные в гражданской одежде. Впоследствии стало известно, что ее вывезли к границе с Украиной с целью принудительного выдворения из страны. По сообщениям соратников, Колесникова порвала свой паспорт, чтобы не допустить депортации, после чего была вновь задержана на территории Беларуси.
В сентябре 2020 года Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело. Колесниковой вменили призывы к действиям, направленным на захват государственной власти, а также создание и руководство экстремистским формированием. Она была помещена в следственный изолятор в Минске.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме. В сентябре 2021 года Минский областной суд признал Колесникову виновной и приговорил ее к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. Вместе с ней по делу Координационного совета были осуждены и другие оппозиционные активисты.
В последующие годы Колесникова находилась в местах лишения свободы, при этом информация о ее состоянии здоровья и условиях содержания поступала нерегулярно. В 2022 году стало известно о ее госпитализации, после чего она была возвращена в колонию. Связь с родственниками и адвокатами оставалась ограниченной.