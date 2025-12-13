Лукашенко помиловал нобелевского лауреата

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании более 120 иностранных граждан, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы республики. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого».

«Главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно Законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности – шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность», – отмечается в тексте.

Как подчеркивается, соответствующий шаг был сделан «в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь, введенных администрацией предыдущего президента США Байдена, и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других незаконный санкций против Республики Беларусь».

Кроме того, решение носит гуманитарный характер и принято с учетом международных обращений.

На свободу в Беларуси также вышел лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий, сообщила «Наша Нива». По данным издания, Беляцкий уже находится в Литве. Также среди освобожденных — баскетбольный судья Александр Сырица и гражданин Польши Роман Халуза.