Чехия не будет брать на себя никаких обязательств по финансированию Украины. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Мы также договорились с премьер-министром Бельгии о том, что Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. Наша казна пуста, и каждую крону, которая у нас есть, мы должны направлять на нужды наших граждан», — написал Бабиш на своей странице в X.

Страны Евросоюза утвердили бессрочную блокировку российских активов 11 декабря. ЕС рассчитывает принять решение об использовании €210 млрд из замороженных средств на саммите Евросоюза, который пройдет с 18 по 19 декабря. Из них €140 млрд Еврокомиссия предлагает направить на предоставление «репарационного кредита» Украине.

Большая часть активов РФ заблокирована в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия из-за возможных рисков выступала против изъятия активов, однако 12 декабря вместе с Болгарией, Италией и Мальтой проголосовала за их долгосрочную заморозку.