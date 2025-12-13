USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Казна пуста

17:34 892

Чехия не будет брать на себя никаких обязательств по финансированию Украины. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Мы также договорились с премьер-министром Бельгии о том, что Европейская комиссия должна найти другие способы финансирования Украины. Наша казна пуста, и каждую крону, которая у нас есть, мы должны направлять на нужды наших граждан», — написал Бабиш на своей странице в X.

Страны Евросоюза утвердили бессрочную блокировку российских активов 11 декабря. ЕС рассчитывает принять решение об использовании €210 млрд из замороженных средств на саммите Евросоюза, который пройдет с 18 по 19 декабря. Из них €140 млрд Еврокомиссия предлагает направить на предоставление «репарационного кредита» Украине.

Большая часть активов РФ заблокирована в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия из-за возможных рисков выступала против изъятия активов, однако 12 декабря вместе с Болгарией, Италией и Мальтой проголосовала за их долгосрочную заморозку.

Израиль бросает перчатку Китаю
Израиль бросает перчатку Китаю наша корреспонденция
15:41 2011
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата ОБНОВЛЕНО 17:45
17:45 1051
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых И заработал 300 тысяч долларов; видео, обновлено 17:17
17:17 2406
Племяннику католикоса продлили арест
Племяннику католикоса продлили арест
16:30 393
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
16:33 1375
Что за танкер захватил Иран?
Что за танкер захватил Иран?
16:12 1307
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция
13:54 2006
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано; все еще актуально
00:23 10817
Одесса осталась без воды
Одесса осталась без воды обновлено 17:12
17:12 3924
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
15:27 1844
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов»
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов» обновлено 16:25
16:25 2939

