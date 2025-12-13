В Финляндии возбудили уголовное дело против Греты Тунберг

USD 1.7000
Полиция Финляндии возбудила уголовное дело против шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом пишет местная газета Helsingin Sanomat (HS).

Утверждается, что Тунберг проходит по статье о противодействии стражам порядка.

«По данным HS, Тунберг подозревается в совершении правонарушения 25 июня 2024 года, когда она участвовала в демонстрации Extinction Rebellion в центре Хельсинки», — говорится в материале.

В конце ноября сообщалось, что прокуратура Венеции открыла расследование в отношении шведской экологической активистки Греты Тунберг и 36 ее соратников из климатического движения Extinction Rebellion, проведших акцию на Гранд-канале. По данным правоохранительных органов, активисты вылили в канал с борта городского водного трамвая безопасный ярко-зеленый краситель.

Инцидент произошел 22 ноября. Губернатор области Венето Лука Дзайя осудил случившееся, заявив, что акция является «еще одной нападкой на культурное наследие» города. Он отметил, что подобные действия не способствуют защите окружающей среды, а вредят ей и наносят ущерб Венеции, вынуждая проводить работы по очистке.

Израиль бросает перчатку Китаю
Израиль бросает перчатку Китаю наша корреспонденция
15:41 2012
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата ОБНОВЛЕНО 17:45
17:45 1054
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых И заработал 300 тысяч долларов; видео, обновлено 17:17
17:17 2408
Племяннику католикоса продлили арест
Племяннику католикоса продлили арест
16:30 393
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
16:33 1376
Что за танкер захватил Иран?
Что за танкер захватил Иран?
16:12 1310
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция
13:54 2007
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано; все еще актуально
00:23 10817
Одесса осталась без воды
Одесса осталась без воды обновлено 17:12
17:12 3925
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
15:27 1845
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов»
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов» обновлено 16:25
16:25 2939
