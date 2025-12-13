В Финляндии возбудили уголовное дело против Греты Тунберг

Полиция Финляндии возбудила уголовное дело против шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом пишет местная газета Helsingin Sanomat (HS).

Утверждается, что Тунберг проходит по статье о противодействии стражам порядка.

«По данным HS, Тунберг подозревается в совершении правонарушения 25 июня 2024 года, когда она участвовала в демонстрации Extinction Rebellion в центре Хельсинки», — говорится в материале.

В конце ноября сообщалось, что прокуратура Венеции открыла расследование в отношении шведской экологической активистки Греты Тунберг и 36 ее соратников из климатического движения Extinction Rebellion, проведших акцию на Гранд-канале. По данным правоохранительных органов, активисты вылили в канал с борта городского водного трамвая безопасный ярко-зеленый краситель.

Инцидент произошел 22 ноября. Губернатор области Венето Лука Дзайя осудил случившееся, заявив, что акция является «еще одной нападкой на культурное наследие» города. Он отметил, что подобные действия не способствуют защите окружающей среды, а вредят ей и наносят ущерб Венеции, вынуждая проводить работы по очистке.