USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

«Троянский конь» России

18:12 204

Европейские чиновники полагают, что инициируемый Соединенными Штатами план урегулирования российско-украинской войны может быть использован Россией для реализации собственных интересов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждений.

По словам источников, ключевым предметом разногласий на последних раундах консультаций стало американское предложение о формировании демилитаризованной зоны. Как отмечают собеседники, в Европе опасаются, что такая схема может позволить России скрытно размещать свои подразделения на спорных территориях, что, в свою очередь, способно ослабить гарантии безопасности для Киева и создать условия для нового витка напряженности, сообщает Bloomberg.

Помимо этого, европейские чиновники выражают обеспокоенность возможным вмешательством России в электоральные процессы на Украине, включая выборы и референдум по территориям, проведение которого ранее анонсировал Владимир Зеленский.

Источники агентства также указывают, что отвод украинских войск из районов Донбасса, находящихся под контролем Киева, может обеспечить России заметное стратегическое преимущество. В этой связи Bloomberg полагает, что европейские страны в ближайшей перспективе сосредоточат усилия на том, чтобы в потенциальных договоренностях не появились «троянские кони».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских, украинских и европейских официальных лиц сообщала, что предложения США по мирному урегулированию конфликта предусматривают создание демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения. В числе обсуждаемых сценариев назывался корейский вариант, возможность которого допускал и Киев. Согласно этому плану, линия фронта предполагается к заморозке в Херсонской и Запорожской областях.

В свою очередь, высокопоставленный представитель украинских властей уточнил в комментарии Financial Times, что обновленная версия американского мирного плана не предполагает вывода российских войск с предполагаемой восточной границы демилитаризованной зоны, которая может быть сформирована после отвода украинских сил из Донбасса.

Израиль бросает перчатку Китаю
Израиль бросает перчатку Китаю наша корреспонденция
15:41 2014
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата ОБНОВЛЕНО 17:45
17:45 1055
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых И заработал 300 тысяч долларов; видео, обновлено 17:17
17:17 2410
Племяннику католикоса продлили арест
Племяннику католикоса продлили арест
16:30 394
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
16:33 1377
Что за танкер захватил Иран?
Что за танкер захватил Иран?
16:12 1312
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция
13:54 2007
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано; все еще актуально
00:23 10817
Одесса осталась без воды
Одесса осталась без воды обновлено 17:12
17:12 3925
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
15:27 1845
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов»
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов» обновлено 16:25
16:25 2939

ЭТО ВАЖНО

Израиль бросает перчатку Китаю
Израиль бросает перчатку Китаю наша корреспонденция
15:41 2014
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата
Лукашенко помиловал нобелевского лауреата ОБНОВЛЕНО 17:45
17:45 1055
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых
19-летний Субхан Мамедов победил Худояна и стал чемпионом мира среди взрослых И заработал 300 тысяч долларов; видео, обновлено 17:17
17:17 2410
Племяннику католикоса продлили арест
Племяннику католикоса продлили арест
16:30 394
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
За изобретение - пять, за экзамен — «неуд»
16:33 1377
Что за танкер захватил Иран?
Что за танкер захватил Иран?
16:12 1312
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция
13:54 2007
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией»
«Россия и Иран сорвут мирный процесс Азербайджана с Арменией» вердикт того самого Керри Кавано; все еще актуально
00:23 10817
Одесса осталась без воды
Одесса осталась без воды обновлено 17:12
17:12 3925
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
Родившегося в Азербайджане Тер-Аванесова объявили в розыск
15:27 1845
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов»
Эрдоган обратился к России и Украине: «Черное море - не место для сведения счетов» обновлено 16:25
16:25 2939
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться