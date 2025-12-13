Европейские чиновники полагают, что инициируемый Соединенными Штатами план урегулирования российско-украинской войны может быть использован Россией для реализации собственных интересов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе обсуждений.

По словам источников, ключевым предметом разногласий на последних раундах консультаций стало американское предложение о формировании демилитаризованной зоны. Как отмечают собеседники, в Европе опасаются, что такая схема может позволить России скрытно размещать свои подразделения на спорных территориях, что, в свою очередь, способно ослабить гарантии безопасности для Киева и создать условия для нового витка напряженности, сообщает Bloomberg.

Помимо этого, европейские чиновники выражают обеспокоенность возможным вмешательством России в электоральные процессы на Украине, включая выборы и референдум по территориям, проведение которого ранее анонсировал Владимир Зеленский.

Источники агентства также указывают, что отвод украинских войск из районов Донбасса, находящихся под контролем Киева, может обеспечить России заметное стратегическое преимущество. В этой связи Bloomberg полагает, что европейские страны в ближайшей перспективе сосредоточат усилия на том, чтобы в потенциальных договоренностях не появились «троянские кони».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских, украинских и европейских официальных лиц сообщала, что предложения США по мирному урегулированию конфликта предусматривают создание демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения. В числе обсуждаемых сценариев назывался корейский вариант, возможность которого допускал и Киев. Согласно этому плану, линия фронта предполагается к заморозке в Херсонской и Запорожской областях.

В свою очередь, высокопоставленный представитель украинских властей уточнил в комментарии Financial Times, что обновленная версия американского мирного плана не предполагает вывода российских войск с предполагаемой восточной границы демилитаризованной зоны, которая может быть сформирована после отвода украинских сил из Донбасса.