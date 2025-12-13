Лукашенко дал «хорошие советы» американцам

Президент Беларуси Александр Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию российско-украинской войны. Об этом по итогам переговоров с белорусским лидером заявил спецпосланник США Джон Коул, передает агентство БелТА.

«Я разговаривал с вашим президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы», – отметил Коул.

Отдельное внимание американский спецпосланник уделил характеру отношений между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. По его словам, белорусский лидер находится в положении, позволяющем ему делиться рекомендациями с российским коллегой, что может сыграть заметную роль в нынешних условиях.

«Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Естественно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу», – указал американский представитель.

Накануне делегация США во главе с Коулом провела закрытые переговоры с Лукашенко во Дворце Независимости. На следующий день контакты между сторонами были продолжены. В ходе них Коул заявил о решении Вашингтона отменить санкции в отношении белорусской калийной отрасли, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

Президент Беларуси ранее неоднократно был вовлечен в контакты между Россией и США по украинской тематике. В частности, в июле на встрече со спецпредставителем президента США Китом Келлогом он передал американской стороне позицию Путина относительно возможных путей урегулирования российско-украинской войны.