Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Напали на американские войска

18:24 2039

Сотрудники сирийских служб безопасности и военнослужащие США в субботу при проведении совместного патрулирования попали под обстрел в районе города Пальмиры, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в спецслужбах Сирии.

По данным представителей местных властей, в результате инцидента погибли двое сирийцев, а несколько американских военнослужащих получили ранения и были эвакуированы на военную базу США «Ат-Танф». Пентагон пока не дает комментариев по случившемуся.

Согласно предварительной информации, нападение, возможно, организовали сторонники «Исламского государства».

Еврокомиссар поддержала вступление Украины
Еврокомиссар поддержала вступление Украины обновлено 20:26
20:26 1443
Жесткие задержания азербайджанцев в России
Жесткие задержания азербайджанцев в России видео
19:58 1945
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция; все еще актуально
13:54 2463
Спикер парламента Армении подошел к азербайджанской участнице «Евровидения»: «Желаю удачи»
Спикер парламента Армении подошел к азербайджанской участнице «Евровидения»: «Желаю удачи» видео
20:10 1271
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска ФОТО; обновлено 19:24
19:24 2650
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум наша корреспонденция; все еще актуально
12:27 2703
Академия юстиции Азербайджана стажировала будущих казахстанских судей
Академия юстиции Азербайджана стажировала будущих казахстанских судей фото
11:00 237
Стамбул под прицелом
Стамбул под прицелом горячая тема
18:08 3237
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
11:50 7088
Спецпредставитель Алиева: Основная причина конфликта с Арменией устранена
Спецпредставитель Алиева: Основная причина конфликта с Арменией устранена
19:13 1082
Германию ждет «обновление с нуля»
Германию ждет «обновление с нуля»
19:07 1167
