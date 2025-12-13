Напали на американские войска

Сотрудники сирийских служб безопасности и военнослужащие США в субботу при проведении совместного патрулирования попали под обстрел в районе города Пальмиры, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в спецслужбах Сирии.
По данным представителей местных властей, в результате инцидента погибли двое сирийцев, а несколько американских военнослужащих получили ранения и были эвакуированы на военную базу США «Ат-Танф». Пентагон пока не дает комментариев по случившемуся.
Согласно предварительной информации, нападение, возможно, организовали сторонники «Исламского государства».