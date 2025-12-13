USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

МЧС продолжает поиски рыбаков на Каспии

18:39 684

Силы МЧС продолжают поиски рыбаков, пропавших 9 декабря вблизи села Шахагач Астаринского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Продолжаются поиски Агадеде Фамил оглу Гасанова (1999 г. р.) и Турана Эйваз оглу Гасанова (1997 г. р.), предположительно, пропавших в Каспийском море в районе села Шахагач Астаринского района, а также Турала Гусейнага оглу Султанова (1992 г. р.), который, по предварительным данным, утонул в море 27 сентября 2025 года», – говорится в сообщении.

Согласно информации, силы МЧС проводят поисковые мероприятия на воде в различных направлениях.

Ранее сообщалось, что к поисковым работам привлечен вертолет МЧС.

Еврокомиссар поддержала вступление Украины
Еврокомиссар поддержала вступление Украины обновлено 20:26
20:26 1444
Жесткие задержания азербайджанцев в России
Жесткие задержания азербайджанцев в России видео
19:58 1948
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция; все еще актуально
13:54 2463
Спикер парламента Армении подошел к азербайджанской участнице «Евровидения»: «Желаю удачи»
Спикер парламента Армении подошел к азербайджанской участнице «Евровидения»: «Желаю удачи» видео
20:10 1273
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска ФОТО; обновлено 19:24
19:24 2651
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум наша корреспонденция; все еще актуально
12:27 2703
Академия юстиции Азербайджана стажировала будущих казахстанских судей
Академия юстиции Азербайджана стажировала будущих казахстанских судей фото
11:00 237
Стамбул под прицелом
Стамбул под прицелом горячая тема
18:08 3240
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
11:50 7089
Спецпредставитель Алиева: Основная причина конфликта с Арменией устранена
Спецпредставитель Алиева: Основная причина конфликта с Арменией устранена
19:13 1085
Германию ждет «обновление с нуля»
Германию ждет «обновление с нуля»
19:07 1168

