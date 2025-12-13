МЧС продолжает поиски рыбаков на Каспии

Силы МЧС продолжают поиски рыбаков, пропавших 9 декабря вблизи села Шахагач Астаринского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Продолжаются поиски Агадеде Фамил оглу Гасанова (1999 г. р.) и Турана Эйваз оглу Гасанова (1997 г. р.), предположительно, пропавших в Каспийском море в районе села Шахагач Астаринского района, а также Турала Гусейнага оглу Султанова (1992 г. р.), который, по предварительным данным, утонул в море 27 сентября 2025 года», – говорится в сообщении.
Согласно информации, силы МЧС проводят поисковые мероприятия на воде в различных направлениях.
Ранее сообщалось, что к поисковым работам привлечен вертолет МЧС.