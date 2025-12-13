USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

«Сабах» обогнал «Карабах» и стал лидером Премьер-лиги

Футбольный клуб «Сабах» вышел в лидеры азербайджанской Премьер-лиги, опередив «Карабах».

Сегодня в рамках 15-го тура «Сабах» в гостях обыграл «Туран-Товуз» - 3:1. Джой-Лэнс Микелс открыл счет на 31-й минуте. На 68-й минуте Велко Шимич удвоил преимущество «Сабаха». Ну а третий мяч на 79-й минуте забил Умарали Рахмоналиев.

Единственный гол у товузцев на 82-й минуте забил Филип Озобич.

Теперь у «Сабаха» 31 очко после 14 проведенных матчей. В активе «Карабаха» 30 очков, но на игру меньше. Завтра «Карабах» примет «Араз-Нахчыван». Но судьбу зимнего чемпионства, скорее всего, решит очное противостояние между «Сабахом» и «Карабахом», которое состоится 18 декабря. Это отложенный матч 1-го тура.

В другом матче субботы «Шамахы» дома обыграл «Зиря» - 2:1.

Завтра состоятся матчи «Кяпяз» - «Габала» (время начала - 14:00) и «Карабах» - «Араз-Нахчыван» (17:30). 15 декабря встретятся: «Имишли» - «Карван-Евлах» (14:00), «Нефтчи» - «Сумгаит» (19:00).

Еврокомиссар поддержала вступление Украины
Еврокомиссар поддержала вступление Украины обновлено 20:26
20:26 1447
Жесткие задержания азербайджанцев в России
Жесткие задержания азербайджанцев в России видео
19:58 1951
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция; все еще актуально
13:54 2463
Спикер парламента Армении подошел к азербайджанской участнице «Евровидения»: «Желаю удачи»
Спикер парламента Армении подошел к азербайджанской участнице «Евровидения»: «Желаю удачи» видео
20:10 1276
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска ФОТО; обновлено 19:24
19:24 2656
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум наша корреспонденция; все еще актуально
12:27 2703
Академия юстиции Азербайджана стажировала будущих казахстанских судей
Академия юстиции Азербайджана стажировала будущих казахстанских судей фото
11:00 237
Стамбул под прицелом
Стамбул под прицелом горячая тема
18:08 3243
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
11:50 7089
Спецпредставитель Алиева: Основная причина конфликта с Арменией устранена
Спецпредставитель Алиева: Основная причина конфликта с Арменией устранена
19:13 1086
Германию ждет «обновление с нуля»
Германию ждет «обновление с нуля»
19:07 1169

