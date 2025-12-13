«Сабах» обогнал «Карабах» и стал лидером Премьер-лиги

Сегодня в рамках 15-го тура «Сабах» в гостях обыграл «Туран-Товуз» - 3:1. Джой-Лэнс Микелс открыл счет на 31-й минуте. На 68-й минуте Велко Шимич удвоил преимущество «Сабаха». Ну а третий мяч на 79-й минуте забил Умарали Рахмоналиев.

Единственный гол у товузцев на 82-й минуте забил Филип Озобич.

Теперь у «Сабаха» 31 очко после 14 проведенных матчей. В активе «Карабаха» 30 очков, но на игру меньше. Завтра «Карабах» примет «Араз-Нахчыван». Но судьбу зимнего чемпионства, скорее всего, решит очное противостояние между «Сабахом» и «Карабахом», которое состоится 18 декабря. Это отложенный матч 1-го тура.

В другом матче субботы «Шамахы» дома обыграл «Зиря» - 2:1.

Завтра состоятся матчи «Кяпяз» - «Габала» (время начала - 14:00) и «Карабах» - «Араз-Нахчыван» (17:30). 15 декабря встретятся: «Имишли» - «Карван-Евлах» (14:00), «Нефтчи» - «Сумгаит» (19:00).

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ