Двадцать пять миллионов турок за Имамоглу

Турецкая оппозиция собрала более 25 млн голосов в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу как кандидата на пост президента страны, сообщил лидер Народно-республиканской партии Озгюр Озель.

«Впервые сообщаю, что мы собрали 25,1 млн голосов в поддержку Имамоглу как кандидата в президенты», – заявил Озель на митинге в городе Кайсери в Центральной Турции.

Ранее лидер Народно-республиканской партии сообщал о сборе более 20 млн подписей за освобождение Имамоглу и его выдвижение на пост президента. В июне Озель обещал привлечь свыше 27 млн голосов в поддержку мэра Стамбула, что соответствует результату нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 2023 года.

Имамоглу был задержан и впоследствии арестован в конце марта по обвинению в коррупции в стамбульской мэрии. Согласно решению стамбульского суда, первое заседание назначено на 9 марта 2026 года.

В материалах дела в отношении Имамоглу фигурируют 142 эпизода. Прокуратура ходатайствует о назначении ему наказания в виде лишения свободы на срок от 828 лет и 2 месяцев до 2 352 лет.

Имамоглу обвиняется в создании и руководстве организацией с целью совершения преступлений, получении взяток, легализации доходов, полученных преступным путем, а также в мошенничестве, причинившем ущерб государственным структурам. Кроме того, ему вменяются незаконный сбор и распространение персональных данных, сокрытие доказательств, препятствование коммуникациям, причинение ущерба государственной собственности, вмешательство в процедуры государственных закупок, а также нарушения экологического и налогового законодательства.