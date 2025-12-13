USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Двадцать пять миллионов турок за Имамоглу

18:50 1658

Турецкая оппозиция собрала более 25 млн голосов в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу как кандидата на пост президента страны, сообщил лидер Народно-республиканской партии Озгюр Озель.

«Впервые сообщаю, что мы собрали 25,1 млн голосов в поддержку Имамоглу как кандидата в президенты», – заявил Озель на митинге в городе Кайсери в Центральной Турции.

Ранее лидер Народно-республиканской партии сообщал о сборе более 20 млн подписей за освобождение Имамоглу и его выдвижение на пост президента. В июне Озель обещал привлечь свыше 27 млн голосов в поддержку мэра Стамбула, что соответствует результату нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 2023 года.

Имамоглу был задержан и впоследствии арестован в конце марта по обвинению в коррупции в стамбульской мэрии. Согласно решению стамбульского суда, первое заседание назначено на 9 марта 2026 года.

В материалах дела в отношении Имамоглу фигурируют 142 эпизода. Прокуратура ходатайствует о назначении ему наказания в виде лишения свободы на срок от 828 лет и 2 месяцев до 2 352 лет.

Имамоглу обвиняется в создании и руководстве организацией с целью совершения преступлений, получении взяток, легализации доходов, полученных преступным путем, а также в мошенничестве, причинившем ущерб государственным структурам. Кроме того, ему вменяются незаконный сбор и распространение персональных данных, сокрытие доказательств, препятствование коммуникациям, причинение ущерба государственной собственности, вмешательство в процедуры государственных закупок, а также нарушения экологического и налогового законодательства.

Еврокомиссар поддержала вступление Украины
Еврокомиссар поддержала вступление Украины обновлено 20:26
20:26 1448
Жесткие задержания азербайджанцев в России
Жесткие задержания азербайджанцев в России видео
19:58 1955
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция; все еще актуально
13:54 2463
Спикер парламента Армении подошел к азербайджанской участнице «Евровидения»: «Желаю удачи»
Спикер парламента Армении подошел к азербайджанской участнице «Евровидения»: «Желаю удачи» видео
20:10 1278
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска ФОТО; обновлено 19:24
19:24 2656
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум наша корреспонденция; все еще актуально
12:27 2703
Академия юстиции Азербайджана стажировала будущих казахстанских судей
Академия юстиции Азербайджана стажировала будущих казахстанских судей фото
11:00 238
Стамбул под прицелом
Стамбул под прицелом горячая тема
18:08 3244
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
11:50 7089
Спецпредставитель Алиева: Основная причина конфликта с Арменией устранена
Спецпредставитель Алиева: Основная причина конфликта с Арменией устранена
19:13 1087
Германию ждет «обновление с нуля»
Германию ждет «обновление с нуля»
19:07 1171

