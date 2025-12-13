USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Германию ждет «обновление с нуля»

19:07 1171

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул необходимость масштабной модернизации страны и обновления ее системы управления, отметив при этом, что «эра идеологии» подошла к концу. Об этом сообщает ТАСС.

«Вероятно, мы поймем масштабы того, что переживаем в мире, только через много лет. Это не взлеты и падения хороших отношений. Это настоящий тектонический сдвиг в политических и экономических центрах власти в мире, и мы, немцы, европейцы, находимся в самом центре этого процесса», – заявил Мерц на партийном съезде Христианско-социального союза в Мюнхене, подчеркнув необходимость реформ в стране.

При этом канцлер отметил, что Германию не нужно строить заново.

«Но ее нужно модернизировать и обновить с нуля», – добавил он, признав, что решить эту задачу за несколько дней или недель невозможно. Мерц особо подчеркнул важность вовлечения людей в процесс.

«Более 10 лет мы отстаем… Первыми в социальном государстве, которое перестало быть финансово жизнеспособным, страдают те, кто от него зависит», – констатировал канцлер.

Глава правительства также пообещал смену курса развития.

«Теперь мы в нашей стране, наконец, перестанем отказываться от чего бы то ни было», – отметил Мерц, имея в виду отказ от ядерной энергетики и запланированный отказ от двигателей внутреннего сгорания.

«Эра идеологии закончилась. Мы показываем, на что способны. То, что мы видели от (партии) «Зеленых», закончилось. Мы открываем окна: мы обеспечиваем, чтобы те, кто что-то изобретает, не уезжали в Америку, а могли добиться чего-то здесь для своей жизни», – указал канцлер.

Он выразил уверенность, что правящая коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ успешно проведет необходимые реформы, отметив, что лучшего правительства «не найти».

Еврокомиссар поддержала вступление Украины
Еврокомиссар поддержала вступление Украины обновлено 20:26
20:26 1448
Жесткие задержания азербайджанцев в России
Жесткие задержания азербайджанцев в России видео
19:58 1957
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция; все еще актуально
13:54 2463
Спикер парламента Армении подошел к азербайджанской участнице «Евровидения»: «Желаю удачи»
Спикер парламента Армении подошел к азербайджанской участнице «Евровидения»: «Желаю удачи» видео
20:10 1281
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска ФОТО; обновлено 19:24
19:24 2658
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум наша корреспонденция; все еще актуально
12:27 2703
Академия юстиции Азербайджана стажировала будущих казахстанских судей
Академия юстиции Азербайджана стажировала будущих казахстанских судей фото
11:00 238
Стамбул под прицелом
Стамбул под прицелом горячая тема
18:08 3245
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
11:50 7090
Спецпредставитель Алиева: Основная причина конфликта с Арменией устранена
Спецпредставитель Алиева: Основная причина конфликта с Арменией устранена
19:13 1088
Германию ждет «обновление с нуля»
Германию ждет «обновление с нуля»
19:07 1172

ЭТО ВАЖНО

Еврокомиссар поддержала вступление Украины
Еврокомиссар поддержала вступление Украины обновлено 20:26
20:26 1448
Жесткие задержания азербайджанцев в России
Жесткие задержания азербайджанцев в России видео
19:58 1957
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция; все еще актуально
13:54 2463
Спикер парламента Армении подошел к азербайджанской участнице «Евровидения»: «Желаю удачи»
Спикер парламента Армении подошел к азербайджанской участнице «Евровидения»: «Желаю удачи» видео
20:10 1281
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска ФОТО; обновлено 19:24
19:24 2658
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум наша корреспонденция; все еще актуально
12:27 2703
Академия юстиции Азербайджана стажировала будущих казахстанских судей
Академия юстиции Азербайджана стажировала будущих казахстанских судей фото
11:00 238
Стамбул под прицелом
Стамбул под прицелом горячая тема
18:08 3245
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
11:50 7090
Спецпредставитель Алиева: Основная причина конфликта с Арменией устранена
Спецпредставитель Алиева: Основная причина конфликта с Арменией устранена
19:13 1088
Германию ждет «обновление с нуля»
Германию ждет «обновление с нуля»
19:07 1172
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться