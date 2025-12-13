Германию ждет «обновление с нуля»

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул необходимость масштабной модернизации страны и обновления ее системы управления, отметив при этом, что «эра идеологии» подошла к концу. Об этом сообщает ТАСС.

«Вероятно, мы поймем масштабы того, что переживаем в мире, только через много лет. Это не взлеты и падения хороших отношений. Это настоящий тектонический сдвиг в политических и экономических центрах власти в мире, и мы, немцы, европейцы, находимся в самом центре этого процесса», – заявил Мерц на партийном съезде Христианско-социального союза в Мюнхене, подчеркнув необходимость реформ в стране.

При этом канцлер отметил, что Германию не нужно строить заново.

«Но ее нужно модернизировать и обновить с нуля», – добавил он, признав, что решить эту задачу за несколько дней или недель невозможно. Мерц особо подчеркнул важность вовлечения людей в процесс.

«Более 10 лет мы отстаем… Первыми в социальном государстве, которое перестало быть финансово жизнеспособным, страдают те, кто от него зависит», – констатировал канцлер.

Глава правительства также пообещал смену курса развития.

«Теперь мы в нашей стране, наконец, перестанем отказываться от чего бы то ни было», – отметил Мерц, имея в виду отказ от ядерной энергетики и запланированный отказ от двигателей внутреннего сгорания.

«Эра идеологии закончилась. Мы показываем, на что способны. То, что мы видели от (партии) «Зеленых», закончилось. Мы открываем окна: мы обеспечиваем, чтобы те, кто что-то изобретает, не уезжали в Америку, а могли добиться чего-то здесь для своей жизни», – указал канцлер.

Он выразил уверенность, что правящая коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ успешно проведет необходимые реформы, отметив, что лучшего правительства «не найти».