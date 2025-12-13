Спецпредставитель Алиева: Основная причина конфликта с Арменией устранена

Он напомнил, что «Маршрут Трампа» (TRIPP), соглашение о реализации которого было достигнуто по итогам Вашингтонского саммита в августе текущего года, входит в состав Зангезурского коридора.

«Зангезурский коридор позволит достичь сразу нескольких целей. Во-первых, он свяжет основную часть Азербайджана с Нахчываном. Этот маршрут также соединит Армению и Азербайджан спустя три десятилетия. Кроме того, он станет одним из альтернативных маршрутов из Азии в Европу. Речь идет о важнейшем звене транспортной связности, которое позволит увеличить объемы торговли между Азией и Европой в обоих направлениях. Поскольку мы хотим, чтобы на Южном Кавказе установился прочный мир, обе стороны – Баку и Ереван – при содействии США согласились с тем, что этот мир должен принести равную экономическую выгоду и ощутимые результаты», – отметил Амирбеков.

По его мнению, в итоге это приведет к определенной экономической взаимозависимости между Арменией и Азербайджаном, которые могли бы функционировать как единое экономическое пространство.

Спецпредставитель полагает, что 2025 год войдет в историю как переломный в отношениях между Баку и Ереваном и в более широком смысле - для всего Южного Кавказа.

«После трех десятилетий конфликта, соперничества и конфронтации Армения и Азербайджан решили строить мир. Вашингтонский саммит 8 августа стал крайне важным моментом, когда лидеры подтвердили свою приверженность прочному и необратимому миру. Мы считаем, что это лишь начало длительных отношений. Основная причина конфликта была устранена – территориальные претензии армянской стороны к Азербайджану. После восстановления нашей страной своей территориальной целостности и суверенитета Баку предложил армянской стороне начать работу над проектом мирного соглашения. Спустя 2,5 года обсуждений, в марте 2025 года стороны согласовали текст проекта мирного соглашения», – указал Амирбеков.

По его словам, важно и то, что в ходе саммита в Вашингтоне лидеры Азербайджана, Армении и США достигли важных договоренностей, которые принесут «беспроигрышную экономическую выгоду всем трем сторонам».