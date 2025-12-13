USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Госслужба МЧС зорко бдит

Государственная служба пожарного надзора МЧС Азербайджана в соответствии со своими полномочиями продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на территории страны.

Так, в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора на складе косметологических средств, расположенном в подвале жилого дома по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Мирасадуллы Миргасымова, 55, были выявлены многочисленные недостатки в области пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Было установлено, что:

- объект не был оснащен устройством автоматической пожарной сигнализации;

- электрохозяйство не установлено в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», в том числе при проведении профилактического осмотра электрохозяйства не были измерены показатели сопротивления изоляции кабелей и проводов к напряжению;

- объект не полностью обеспечен огнетушителями;

- эвакуационные пути загромождены различными материалами, план эвакуации людей в случае пожара не составлен;

- проводимые в подвале здания работы не согласованы с Государственной службой пожарного надзора;

- на объекте, вопреки требованиям строительных норм и правил, в подвале жилого дома размещен склад для продажи пожароопасных товаров;

- противопожарный режим приказом не установлен;

- деятельность объекта не согласована с Государственной службой пожарного надзора.

Таким образом, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что в случае продолжения эксплуатации объекта возможный пожар в любое время может быстро распространиться и сделать трагедию неизбежной.

С учетом вышеуказанного с целью обеспечения безопасности здания были вывезены и удалены пожароопасные товары, находившиеся на складе по продаже косметологических средств, расположенном в подвальном помещении жилого дома по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Мирасадуллы Миргасымова, 55, где были выявлены грубые нарушения требований норм и правил пожарной безопасности. В связи с допущенными нарушениями было принято решение о приостановлении деятельности объекта, копия которого вручена представителю объекта.

Еврокомиссар поддержала вступление Украины
Еврокомиссар поддержала вступление Украины обновлено 20:26
20:26 1451
Жесткие задержания азербайджанцев в России
Жесткие задержания азербайджанцев в России видео
19:58 1962
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция; все еще актуально
13:54 2464
Спикер парламента Армении подошел к азербайджанской участнице «Евровидения»: «Желаю удачи»
Спикер парламента Армении подошел к азербайджанской участнице «Евровидения»: «Желаю удачи» видео
20:10 1286
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска ФОТО; обновлено 19:24
19:24 2662
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум наша корреспонденция; все еще актуально
12:27 2703
Академия юстиции Азербайджана стажировала будущих казахстанских судей
Академия юстиции Азербайджана стажировала будущих казахстанских судей фото
11:00 240
Стамбул под прицелом
Стамбул под прицелом горячая тема
18:08 3249
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
11:50 7091
Спецпредставитель Алиева: Основная причина конфликта с Арменией устранена
Спецпредставитель Алиева: Основная причина конфликта с Арменией устранена
19:13 1091
Германию ждет «обновление с нуля»
Германию ждет «обновление с нуля»
19:07 1173

