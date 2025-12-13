Госслужба МЧС зорко бдит

Государственная служба пожарного надзора МЧС Азербайджана в соответствии со своими полномочиями продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на территории страны.

Так, в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора на складе косметологических средств, расположенном в подвале жилого дома по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Мирасадуллы Миргасымова, 55, были выявлены многочисленные недостатки в области пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Было установлено, что:

- объект не был оснащен устройством автоматической пожарной сигнализации;

- электрохозяйство не установлено в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», в том числе при проведении профилактического осмотра электрохозяйства не были измерены показатели сопротивления изоляции кабелей и проводов к напряжению;

- объект не полностью обеспечен огнетушителями;

- эвакуационные пути загромождены различными материалами, план эвакуации людей в случае пожара не составлен;

- проводимые в подвале здания работы не согласованы с Государственной службой пожарного надзора;

- на объекте, вопреки требованиям строительных норм и правил, в подвале жилого дома размещен склад для продажи пожароопасных товаров;

- противопожарный режим приказом не установлен;

- деятельность объекта не согласована с Государственной службой пожарного надзора.

Таким образом, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что в случае продолжения эксплуатации объекта возможный пожар в любое время может быстро распространиться и сделать трагедию неизбежной.

С учетом вышеуказанного с целью обеспечения безопасности здания были вывезены и удалены пожароопасные товары, находившиеся на складе по продаже косметологических средств, расположенном в подвальном помещении жилого дома по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Мирасадуллы Миргасымова, 55, где были выявлены грубые нарушения требований норм и правил пожарной безопасности. В связи с допущенными нарушениями было принято решение о приостановлении деятельности объекта, копия которого вручена представителю объекта.