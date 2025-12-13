ООН прибыла разбираться

USD 1.7000
Комиссия ООН прибыла в сирийскую провинцию Эль-Кунейтра на юго-западе страны для фиксации предполагаемых нарушений со стороны Израиля, сообщает телеканал Al Hadath.

По информации телеканала, комиссия всемирной организации выполняет миссию по документации преступлений, якобы совершенных израильской армией против гражданского населения. Визит представителей организации совпал с новой операцией израильских войск в Эль-Кунейтре: шесть бронемашин вошли в южные районы провинции, и военные обыскали четыре дома местных жителей.

После смены власти в Сирии в декабре 2024 года спецподразделения израильской армии практически ежедневно проводят операции на территории страны, в том числе зачистку населенных пунктов в Эль-Кунейтре, сопровождая рейды обысками и задержаниями гражданских лиц.

28 ноября израильские войска нанесли авиационные и артиллерийские удары по поселку Бейт-Джан на юго-западе провинции Дамаск: погибли 13 человек, не менее 25, включая женщин и детей, получили ранения. МИД Сирии осудил «преступную акцию Израиля» и возложил на еврейское государство ответственность за продолжающиеся агрессивные действия.

Еврокомиссар поддержала вступление Украины
Еврокомиссар поддержала вступление Украины обновлено 20:26
20:26 1451
Жесткие задержания азербайджанцев в России
Жесткие задержания азербайджанцев в России видео
19:58 1964
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция; все еще актуально
13:54 2465
Спикер парламента Армении подошел к азербайджанской участнице «Евровидения»: «Желаю удачи»
Спикер парламента Армении подошел к азербайджанской участнице «Евровидения»: «Желаю удачи» видео
20:10 1289
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска ФОТО; обновлено 19:24
19:24 2662
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум наша корреспонденция; все еще актуально
12:27 2703
Академия юстиции Азербайджана стажировала будущих казахстанских судей
Академия юстиции Азербайджана стажировала будущих казахстанских судей фото
11:00 240
Стамбул под прицелом
Стамбул под прицелом горячая тема
18:08 3249
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
Кто организовал успешную операцию украинской армии?
11:50 7092
Спецпредставитель Алиева: Основная причина конфликта с Арменией устранена
Спецпредставитель Алиева: Основная причина конфликта с Арменией устранена
19:13 1091
Германию ждет «обновление с нуля»
Германию ждет «обновление с нуля»
19:07 1173

