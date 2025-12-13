ООН прибыла разбираться

Комиссия ООН прибыла в сирийскую провинцию Эль-Кунейтра на юго-западе страны для фиксации предполагаемых нарушений со стороны Израиля, сообщает телеканал Al Hadath.

По информации телеканала, комиссия всемирной организации выполняет миссию по документации преступлений, якобы совершенных израильской армией против гражданского населения. Визит представителей организации совпал с новой операцией израильских войск в Эль-Кунейтре: шесть бронемашин вошли в южные районы провинции, и военные обыскали четыре дома местных жителей.

После смены власти в Сирии в декабре 2024 года спецподразделения израильской армии практически ежедневно проводят операции на территории страны, в том числе зачистку населенных пунктов в Эль-Кунейтре, сопровождая рейды обысками и задержаниями гражданских лиц.

28 ноября израильские войска нанесли авиационные и артиллерийские удары по поселку Бейт-Джан на юго-западе провинции Дамаск: погибли 13 человек, не менее 25, включая женщин и детей, получили ранения. МИД Сирии осудил «преступную акцию Израиля» и возложил на еврейское государство ответственность за продолжающиеся агрессивные действия.