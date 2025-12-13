Нет – «капитуляции»: лидеры Европы борются за «мирный план»

Лидеры европейских стран в последние недели объединились в поддержку Украины, стремясь помочь ей избежать принуждения к «капитуляции» и смягчить условия будущего соглашения, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

Французский чиновник рассказал FT, что стороны вели интенсивные дипломатические переговоры с целью выработки «общего мнения» между Украиной, США и ЕС относительно новой версии «мирного плана», которую затем можно было бы представить России.

Как отмечает издание, украинские переговорщики при поддержке европейских представителей пытались улучшить условия соглашения, подготовленного США. Киев стремился получить дополнительные рычаги влияния, одновременно рассматривая возможные уступки, о которых ранее не шла речь.

Европейские чиновники при этом выразили сомнения, что Россия примет действующую версию плана, предположив, что документ может не полностью соответствовать целям Москвы.

«Мирный план» США был представлен в ноябре и обсуждался несколько недель как с Москвой, так и с Киевом. ЕС изначально отнесся к инициативе скептически и начал разрабатывать собственное предложение. Очередная встреча по плану должна была состояться в Париже 13 декабря с участием представителей Украины и партнеров страны, однако, по данным RMF, она была отменена.

Как писали Axios и The Wall Street Journal, 15 декабря в Берлине пройдут переговоры с участием Джареда Кушнера – зятя президента США Дональда Трампа, спецпосланника Стивена Уиткоффа, президента Украины Владимира Зеленского и лидеров Германии, Франции и Великобритании.

Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что Москва пока не видела обновленную версию плана, но активные контакты с Вашингтоном «рано или поздно» будут возобновлены. Он отметил, что Россия может быть удовлетворена не всеми отредактированными пунктами документа.

По словам Трампа, Вашингтон «выкинул кое-что» из плана урегулирования российско-украинской войны, добавив, что у документа «есть четыре или пять разных частей». Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что одним из результатов обсуждения мирного плана США между Украиной и странами Европы стало исключение из документа пункта о правах нацменьшинств и религиозной свободе.

По сведениям Axios, на встрече в Париже 13 декабря будут обсуждаться «новые идеи» по вопросам территорий, Запорожской АЭС и других спорных тем, подготовленные Киевом в ответ на американский план 10 декабря.

На переговорах в Берлине, как сообщает Bild, затронут территориальный вопрос, гарантии безопасности Украины, восстановление страны после заключения мира, а также судьба российских замороженных активов.