Польский журналист отказался быть помилованным Лукашенко

Журналист международного канала Polonia и активист Союза поляков Беларуси Анджей Почобут отверг предложение о помиловании, которое ему предоставил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает польский телеканал TVN24 со ссылкой на МИД Польши.

«Было также предложение (о помиловании) в отношении Анджея Почобута. Он не согласился, что не означает, что мы вместе с нашими партнерами не работаем над его освобождением», – заявил пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевюр, слова которого приводит TVN24.

Почобут был приговорен в Беларуси к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Его признали виновным в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси (ст. 361 УК), и в разжигании вражды (ч. 3 ст. 130 УК). Журналист находится под стражей с 25 марта 2021 года.

Ранее Лукашенко заявлял о готовности обменять Почобута с Польшей, но потребовал в обмен членов оппозиционного Национального антикризисного управления во главе с бывшим министром культуры Павлом Латушко.

Ранее белорусский лидер помиловал 123 иностранных заключенных, отбывающих наказание по обвинениям в шпионской, террористической и экстремистской деятельность. В пресс-службе Лукашенко отметили, что решение принято «в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе». Ведомство также связало его с отменой санкций против калийной отрасли Беларуси и ожиданием снятия других американских ограничений.

По данным литовских СМИ, часть помилованных уже переправлена через границу с Литвой. Среди освобожденных – лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий и оппозиционные деятели Мария Колесникова и Виктор Бабарико, бывший кандидат в президенты Беларуси.