Российские «небесные щиты» трещат

Аналитики подчеркивают, что Россия располагает одними из самых мощных в мире систем противовоздушной обороны и разворачивает их в больших количествах, перехватывающих большинство украинских ударов по инфраструктуре и промышленным объектам страны. Тем не менее производство этих комплексов недостаточно для ведения войны в таких масштабах, как текущая российская военная кампания.

«Сейчас Россия тратит больше ракет-перехватчиков противовоздушной обороны, чем производит. Если удастся сорвать расширение производства перехватчиков, объем ущерба, который Украина сможет нанести России в течение 2026 года, возрастет – тем самым усилив другие действия по давлению на Россию с целью заставить ее прекратить вооруженную агрессию против Украины», – отмечается в докладе.

По данным аналитиков, производство ПВО в России критически зависит от импортной электроники. Срыв поставок этой продукции «существенно повлияет» на изготовление ключевых элементов зенитных систем, включая командно-управляющие и вычислительные блоки.

В RUSI также считают крайне важным, чтобы Украина наносила прямые удары по объектам производства систем ПВО, которые остаются уязвимыми к таким атакам.