Лукашенко попросил не задавать «гадких вопросов»

Белорусский лидер Александр Лукашенко в шутливой форме попросил интервьюера американского телеканала Newsmax TV не задавать «гадких вопросов» о трех мировых лидерах — Владимире Путине, Дональде Трампе и Си Цзиньпине. Видео с его высказыванием опубликовал Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Беларуси.

«Я – убежденный сторонник (президента США Дональда) Трампа. У меня есть близкий родственник – президент России (Владимир Путин). И есть очень хороший мой друг, еще до времен, когда он руководил государством в – это (председатель КНР) Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте. Шутка», – подчеркнул Лукашенко.