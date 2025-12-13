Украинцы создают киберармию

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что к концу 2025 года в Украине планируется завершить формирование командования Киберсил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Сырский сообщил, что, несмотря на высокую интенсивность боевых действий, продолжаются работы по совершенствованию системы управления войсками.

«Важный шаг сделан – мы полностью перешли на корпусную систему. Армейские корпуса (АК) и их командиры уже приобрели опыт и проводят определенные операции. Теперь приводим корпусные комплекты в соответствие с фактическим составом АК. Началась ротация корпусных бригад – там, где это позволяет обстановка», – отметил он.

Главнокомандующий добавил, что на недавнем совещании обсуждались вопросы фортификаций и инженерного оборудования, восстановления боеспособности бригад, состояния правопорядка и морально-психологического состояния войск.

«Есть проблемные моменты. Пути решения – предложены», – подчеркнул Сырский.

По итогам совещания он поставил необходимые задачи органам военного управления и анонсировал, что до конца года планируется завершить формирование командования Киберсил ВСУ.

«Среди задач – стабилизация обстановки на угрожающих направлениях путем активной обороны, обеспечение пополнения для боевых подразделений, переход отдельных бригад ТрО на структуру с усиленной беспилотной составляющей. До конца года должны завершить формирование Командования Киберсил ВСУ», – резюмировал Сырский.