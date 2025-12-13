USD 1.7000
Российские войска в субботу атаковали беспилотником гражданское турецкое судно, следовавшее из Украины в Египет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Военно-морских сил Украины.

«РФ нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну VIVA, которое направлялось в Египет с подсолнечным маслом на борту. Проход в море происходил по зерновому коридору. На судне 11 граждан Турецкой Республики», – говорится в сообщении.

Украинские военные подчеркнули, что экипаж остался невредимым. В настоящий момент судно продолжает движение к порту назначения в Египте.

В ВМС уточнили, что удар был нанесен в открытом море, в исключительной экономической зоне Украины, вне зоны действия украинской ПВО.

«РФ грубо и цинично нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства и являются вопиющим нарушением Руководства Сан-Ремо», – отметили военные.

Командование ВМС поддерживает связь с капитаном судна. В готовности к оказанию помощи при необходимости находится морская поисково-спасательная служба.

12 декабря в Одесской области Украины в результате российского авиаудара получило повреждения и загорелось турецкое судно, следовавшее из порта Карасу в Румынию.

ЭТО ВАЖНО

Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию фото
22:43 234
В тюрьме умер общественный активист Эльбей Керимли
В тюрьме умер общественный активист Эльбей Керимли
20:21 4995
Израиль бросает перчатку Китаю
Израиль бросает перчатку Китаю наша корреспонденция; все еще актуально
15:41 3688
Россия опять атаковала турецкое судно
Россия опять атаковала турецкое судно видео
21:43 2607
«Дикарь убит»: Пентагон подтвердил гибель троих в Сирии
«Дикарь убит»: Пентагон подтвердил гибель троих в Сирии обновлено 21:54
21:54 4730
Еврокомиссар поддержала вступление Украины
Еврокомиссар поддержала вступление Украины обновлено 20:26
20:26 2593
Жесткие задержания азербайджанцев в России
Жесткие задержания азербайджанцев в России видео
19:58 5556
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция; все еще актуально
13:54 2796
Азербайджан дал Армении три балла
Азербайджан дал Армении три балла обновлено 22:40; видео
22:40 4175
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска ФОТО; обновлено 19:24
19:24 3885
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум наша корреспонденция; все еще актуально
12:27 2914
