Россия опять атаковала турецкое судно

Российские войска в субботу атаковали беспилотником гражданское турецкое судно, следовавшее из Украины в Египет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Военно-морских сил Украины.

«РФ нанесла целенаправленный удар с помощью БПЛА по турецкому судну VIVA, которое направлялось в Египет с подсолнечным маслом на борту. Проход в море происходил по зерновому коридору. На судне 11 граждан Турецкой Республики», – говорится в сообщении.

Украинские военные подчеркнули, что экипаж остался невредимым. В настоящий момент судно продолжает движение к порту назначения в Египте.

В ВМС уточнили, что удар был нанесен в открытом море, в исключительной экономической зоне Украины, вне зоны действия украинской ПВО.

«РФ грубо и цинично нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства и являются вопиющим нарушением Руководства Сан-Ремо», – отметили военные.

Командование ВМС поддерживает связь с капитаном судна. В готовности к оказанию помощи при необходимости находится морская поисково-спасательная служба.

12 декабря в Одесской области Украины в результате российского авиаудара получило повреждения и загорелось турецкое судно, следовавшее из порта Карасу в Румынию.