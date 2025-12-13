Контрпредложение Киева: Украина не сдаст Донбасс

Украина в своем новом проекте мирного плана из 20 пунктов, подготовленном как контрпредложение к американской версии, подчеркнула отказ передавать контроль над Донбассом. Об этом газете The New York Times (NYT) сообщили пять бывших и действующих западных чиновников, знакомых с содержанием документа.

В предложенном Киевом плане подчеркивается сохранение контроля над территориями на востоке страны, находящимися под управлением ВСУ. По данным двух высокопоставленных европейских чиновников и бывшего американского официального лица, план США предполагал передачу всего Донбасса.

Киев также исключил из своего документа требование США об отказе от права на вступление в НАТО, отмечает издание. Предложения были направлены в Вашингтон вечером 10 декабря в ответ на американский мирный план. Президент Украины Владимир Зеленский активно дорабатывал проект во время встреч с европейскими лидерами в Лондоне, Брюсселе и Риме, пишет NYT. Новая встреча по плану назначена на 15 декабря, при этом спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф также планирует переговоры с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине, сообщала The Wall Street Journal.

По сведениям Bild, администрация Трампа продолжает оказывать давление на Киев, нацеливаясь на уступки в рамках урегулирования российско-украинской войны, с расчетом увидеть результат к католическому Рождеству, отмечаемому 25 декабря.

Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что Москва пока не видела обновленную версию плана, но активные контакты с Вашингтоном «рано или поздно» будут возобновлены. Он отметил, что Россия может быть удовлетворена не всеми отредактированными пунктами документа.

Россия продолжает противодействовать вступлению Украины в НАТО, считая возможное членство страны «угрожающе событием». Москва также требует вывода украинских войск из Донбасса. Президент РФ Владимир Путин назвал территорию «исторически российской» и заявил, что она будет возвращена «военным или иным путем». Как подчеркнул Ушаков, прекращение огня возможно лишь после вывода ВСУ из региона.