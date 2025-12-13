Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию

В Бакинском Дворце водных видов спорта завершился Чемпионат Азербайджана по плаванию – 2025, который проходил в течение трех дней.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из различных регионов страны, выступавшие в дисциплинах: вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй и комплексное плавание — как в индивидуальном, так и в эстафетном формате.
Республиканское первенство играет важную роль не только в определении сильнейших, но и в выявлении новых талантов и их подготовке к международной арене.
В рамках турнира состоялся парад спортсменов, был исполнен государственный гимн. Для болельщиков и гостей была организована специальная развлекательная программа, в ходе которой выступил певец Азад Шабанов.
Затем министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов поприветствовал участников и гостей соревнований, пожелав всем успехов. После этого президент Федерации плавания Азербайджана (ASF) Заур Алиев рассказал о значении чемпионата страны и будущих проектах. По завершении финальных заплывов состоялась церемония награждения. Медали вручали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент ASF Заур Алиев, вице-президент Халиг Илдырымзаде, генеральный секретарь Октай Атаев, а также советник федерации Рашад Абдурахманов.
Женщины
- 200 м на спине — Властилина Хасьянова (золото), Марьям Джавадова (серебро), Дениз Топчубашева (бронза);
- 100 м брасс — Анастасия Боборыкина (золото), София Гаджиева (серебро), Софья Лёвина (бронза);
- 50 м вольный стиль — Лейла Абдулазизова (золото), Айша Самедова (серебро), Александра Слепенко (бронза);
- 200 м вольный стиль — Марьям Джавадова (золото), Властилина Хасьянова (серебро), Александра Слепенко (бронза);
- 200 м комплексное плавание — Марьям Джавадова (золото), София Медведева (серебро), Нармин Рамазанова (бронза).
Мужчины
- 200 м на спине — Октай Гусейнов (золото), Егор Майницкий (серебро), Али Рзазаде (бронза);
- 100 м брасс — Фархад Ширмамедли (золото), Гурбан Алиев (серебро), Васиф Наджафли (бронза);
- 100 м баттерфляй — Абдурахман Рустамов (золото), Егор Майницкий (серебро), Фархад Ширмамедли (бронза);
- 50 м вольный стиль — Абдурахман Рустамов (золото), Аяз Зарбалиев (серебро), Рашад Алгулиев (бронза);
- 200 м вольный стиль — Сулейман Исмаилзаде (золото), Егор Майницкий (серебро), Амин Оруджлу (бронза);
- 200 м комплексное плавание — Амин Оруджлу (золото), Тимур Никифоров (серебро), Тофик Ахмедзаде (бронза).
Мужская эстафета 4x100 м вольный стиль
- Золото — команда RYUM 1 (Октай Гусейнов, Рашад Алгулиев, Абдурахман Рустамов, Сулейман Исмаилзаде);
- Серебро — команда Ocaq 1 (Фархад Ширмамедли, Амин Оруджлу, Фирдовси Аббасов, Микаил Исрафилов);
- Бронза — команда Trikids 1 (Али Рзазаде, Теймур Джафаров, Турал Атакишиев, Риад Аббасзаде).