Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию

В соревнованиях приняли участие спортсмены из различных регионов страны, выступавшие в дисциплинах: вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй и комплексное плавание — как в индивидуальном, так и в эстафетном формате.

В Бакинском Дворце водных видов спорта завершился Чемпионат Азербайджана по плаванию – 2025, который проходил в течение трех дней.

Республиканское первенство играет важную роль не только в определении сильнейших, но и в выявлении новых талантов и их подготовке к международной арене.

В рамках турнира состоялся парад спортсменов, был исполнен государственный гимн. Для болельщиков и гостей была организована специальная развлекательная программа, в ходе которой выступил певец Азад Шабанов.

Затем министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов поприветствовал участников и гостей соревнований, пожелав всем успехов. После этого президент Федерации плавания Азербайджана (ASF) Заур Алиев рассказал о значении чемпионата страны и будущих проектах. По завершении финальных заплывов состоялась церемония награждения. Медали вручали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент ASF Заур Алиев, вице-президент Халиг Илдырымзаде, генеральный секретарь Октай Атаев, а также советник федерации Рашад Абдурахманов.