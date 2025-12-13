USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию

Отдел информации
22:43

В Бакинском Дворце водных видов спорта завершился Чемпионат Азербайджана по плаванию – 2025, который проходил в течение трех дней. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены из различных регионов страны, выступавшие в дисциплинах: вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй и комплексное плавание — как в индивидуальном, так и в эстафетном формате. 

Республиканское первенство играет важную роль не только в определении сильнейших, но и в выявлении новых талантов и их подготовке к международной арене. 

В рамках турнира состоялся парад спортсменов, был исполнен государственный гимн. Для болельщиков и гостей была организована специальная развлекательная программа, в ходе которой выступил певец Азад Шабанов. 

Затем министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов поприветствовал участников и гостей соревнований, пожелав всем успехов. После этого президент Федерации плавания Азербайджана (ASF) Заур Алиев рассказал о значении чемпионата страны и будущих проектах. По завершении финальных заплывов состоялась церемония награждения. Медали вручали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент ASF Заур Алиев, вице-президент Халиг Илдырымзаде, генеральный секретарь Октай Атаев, а также советник федерации Рашад Абдурахманов. 

Женщины

  • 200 м на спине — Властилина Хасьянова (золото), Марьям Джавадова (серебро), Дениз Топчубашева (бронза);
  • 100 м брасс — Анастасия Боборыкина (золото), София Гаджиева (серебро), Софья Лёвина (бронза);
  • 50 м вольный стиль — Лейла Абдулазизова (золото), Айша Самедова (серебро), Александра Слепенко (бронза);
  • 200 м вольный стиль — Марьям Джавадова (золото), Властилина Хасьянова (серебро), Александра Слепенко (бронза);
  • 200 м комплексное плавание — Марьям Джавадова (золото), София Медведева (серебро), Нармин Рамазанова (бронза).

Мужчины

  • 200 м на спине — Октай Гусейнов (золото), Егор Майницкий (серебро), Али Рзазаде (бронза);
  • 100 м брасс — Фархад Ширмамедли (золото), Гурбан Алиев (серебро), Васиф Наджафли (бронза);
  • 100 м баттерфляй — Абдурахман Рустамов (золото), Егор Майницкий (серебро), Фархад Ширмамедли (бронза);
  • 50 м вольный стиль — Абдурахман Рустамов (золото), Аяз Зарбалиев (серебро), Рашад Алгулиев (бронза);
  • 200 м вольный стиль — Сулейман Исмаилзаде (золото), Егор Майницкий (серебро), Амин Оруджлу (бронза);
  • 200 м комплексное плавание — Амин Оруджлу (золото), Тимур Никифоров (серебро), Тофик Ахмедзаде (бронза).

Мужская эстафета 4x100 м вольный стиль

  • Золото — команда RYUM 1 (Октай Гусейнов, Рашад Алгулиев, Абдурахман Рустамов, Сулейман Исмаилзаде); 
  • Серебро — команда Ocaq 1 (Фархад Ширмамедли, Амин Оруджлу, Фирдовси Аббасов, Микаил Исрафилов);
  • Бронза — команда Trikids 1 (Али Рзазаде, Теймур Джафаров, Турал Атакишиев, Риад Аббасзаде).
В тюрьме умер общественный активист Эльбей Керимли
В тюрьме умер общественный активист Эльбей Керимли
20:21
Израиль бросает перчатку Китаю
Израиль бросает перчатку Китаю
15:41
Россия опять атаковала турецкое судно
Россия опять атаковала турецкое судно
21:43
«Дикарь убит»: Пентагон подтвердил гибель троих в Сирии
«Дикарь убит»: Пентагон подтвердил гибель троих в Сирии
21:54
Еврокомиссар поддержала вступление Украины
Еврокомиссар поддержала вступление Украины
20:26
Жесткие задержания азербайджанцев в России
Жесткие задержания азербайджанцев в России
19:58
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
13:54
Азербайджан дал Армении три балла
Азербайджан дал Армении три балла
22:40
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска
19:24
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум
12:27

