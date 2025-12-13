USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Крым без бензина

На территории Крыма, несмотря на вводившиеся в октябре лимиты на продажу бензина, снова фиксируются перебои с топливом на автозаправочных станциях (АЗС), сообщают региональные издания. В Ленинском районе, как рассказали журналистам местные жители, на крупных заправках пропали бензин АИ-95 и дизельное топливо.

В Симферополе бензин АИ-95 пропал из свободной продажи еще в начале недели, его отпускают только по талонам и топливным картам.

Бензиновый кризис в Крыму начался в сентябре после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам России. На полуострове возник острый дефицит топлива на АЗС, в результате чего власти ввели, а затем почти сразу ужесточили ограничения на продажу бензина.

Так называемый «глава администрации» Крыма Сергей Аксенов 1 октября объявил о введении лимита на отпуск топлива в 20 литров в одни руки. За несколько дней до этого он обещал решить проблему с перебоями поставок топлива в течение двух недель.

