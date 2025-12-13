USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Немецкие солдаты помогут укрепить «Восточный щит»

23:06 180

Вооруженные силы Германии окажут содействие Польше в усилении охраны границы с Беларусью и Россией, а также в строительстве инженерных заграждений, сообщает Deutsche Welle.

С апреля 2026 года несколько десятков военнослужащих бундесвера будут задействованы в операции «Восточный щит», которую Польша проводит в приграничных районах с Беларусью и российской Калининградской областью.

Как уточнил представитель германского оборонного ведомства, на севере и востоке Польши немецкие военные сосредоточатся на «инженерных работах». В частности, речь идет о «создании укреплений, рытье окопов, прокладке колючей проволоки и возведении противотанковых заграждений».

Ранее газета Bild писала, что о предстоящем развертывании подразделений бундесвера в Польше сообщил государственный секретарь польского министерства обороны Павел Залевский. Он выступал перед журналистами на авиабазе Мальборк совместно с государственным секретарем Минобороны ФРГ Нильсом Шмидом (Nils Schmid).

В Минобороны Германии отметили, что в операции «Восточный щит» примут участие несколько десятков военнослужащих сухопутных войск и сил поддержки. В ведомстве подчеркнули, что для выполнения этой миссии не требуется мандат бундестага и что в ходе операции «не ожидается непосредственной опасности для солдат в результате военных столкновений».

Проект «Восточный щит» был запущен польскими властями в мае 2024 года и рассчитан на период до конца 2027 года.

Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию фото
22:43 236
В тюрьме умер общественный активист Эльбей Керимли
В тюрьме умер общественный активист Эльбей Керимли
20:21 5004
Израиль бросает перчатку Китаю
Израиль бросает перчатку Китаю наша корреспонденция; все еще актуально
15:41 3689
Россия опять атаковала турецкое судно
Россия опять атаковала турецкое судно видео
21:43 2616
«Дикарь убит»: Пентагон подтвердил гибель троих в Сирии
«Дикарь убит»: Пентагон подтвердил гибель троих в Сирии обновлено 21:54
21:54 4733
Еврокомиссар поддержала вступление Украины
Еврокомиссар поддержала вступление Украины обновлено 20:26
20:26 2595
Жесткие задержания азербайджанцев в России
Жесткие задержания азербайджанцев в России видео
19:58 5564
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция; все еще актуально
13:54 2796
Азербайджан дал Армении три балла
Азербайджан дал Армении три балла обновлено 22:40; видео
22:40 4180
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска ФОТО; обновлено 19:24
19:24 3889
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум наша корреспонденция; все еще актуально
12:27 2914

