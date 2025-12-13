Немецкие солдаты помогут укрепить «Восточный щит»

Вооруженные силы Германии окажут содействие Польше в усилении охраны границы с Беларусью и Россией, а также в строительстве инженерных заграждений, сообщает Deutsche Welle.

С апреля 2026 года несколько десятков военнослужащих бундесвера будут задействованы в операции «Восточный щит», которую Польша проводит в приграничных районах с Беларусью и российской Калининградской областью.

Как уточнил представитель германского оборонного ведомства, на севере и востоке Польши немецкие военные сосредоточатся на «инженерных работах». В частности, речь идет о «создании укреплений, рытье окопов, прокладке колючей проволоки и возведении противотанковых заграждений».

Ранее газета Bild писала, что о предстоящем развертывании подразделений бундесвера в Польше сообщил государственный секретарь польского министерства обороны Павел Залевский. Он выступал перед журналистами на авиабазе Мальборк совместно с государственным секретарем Минобороны ФРГ Нильсом Шмидом (Nils Schmid).

В Минобороны Германии отметили, что в операции «Восточный щит» примут участие несколько десятков военнослужащих сухопутных войск и сил поддержки. В ведомстве подчеркнули, что для выполнения этой миссии не требуется мандат бундестага и что в ходе операции «не ожидается непосредственной опасности для солдат в результате военных столкновений».

Проект «Восточный щит» был запущен польскими властями в мае 2024 года и рассчитан на период до конца 2027 года.