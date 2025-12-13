Зеленский увидел реальный шанс на мир

Украина в ближайшее время проведет ряд контактов с представителями США и стран Европы, посвященных вопросам завершения войны, при этом в Берлине ожидается насыщенная повестка. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канал.

Президент сообщил, что в ближайшее время заслушает доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и членов украинской переговорной группы о контактах, которые уже были проведены. Параллельно начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, а также представители сектора обороны и безопасности займутся проработкой вопросов, связанных с гарантиями безопасности для Украины.

По словам Зеленского, одновременно продолжается диалог украинских представителей с Соединенными Штатами и европейскими странами по теме практического восстановления и развития государства в послевоенный период.

Глава государства также подтвердил, что в ближайшие дни у него запланированы встречи с представителями президента США Дональда Трампа.

«Самое главное – будут встречи у меня с представителями президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по фундаменту мира – политической договоренности об окончании войны. Сейчас шанс значительный. Это важно для каждого нашего города, важно для каждой нашей украинской общины. Мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным. Чтобы была гарантия – гарантия прежде всего того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением", — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что в эти дни украинская делегация в Берлине намерена вести активную и конструктивную работу со всеми, кто действительно «может сделать соглашение нормальным».