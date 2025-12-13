USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Зеленский увидел реальный шанс на мир

Украина в ближайшее время проведет ряд контактов с представителями США и стран Европы, посвященных вопросам завершения войны, при этом в Берлине ожидается насыщенная повестка. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канал.

Президент сообщил, что в ближайшее время заслушает доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и членов украинской переговорной группы о контактах, которые уже были проведены. Параллельно начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, а также представители сектора обороны и безопасности займутся проработкой вопросов, связанных с гарантиями безопасности для Украины.

По словам Зеленского, одновременно продолжается диалог украинских представителей с Соединенными Штатами и европейскими странами по теме практического восстановления и развития государства в послевоенный период.

Глава государства также подтвердил, что в ближайшие дни у него запланированы встречи с представителями президента США Дональда Трампа.

«Самое главное – будут встречи у меня с представителями президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по фундаменту мира – политической договоренности об окончании войны. Сейчас шанс значительный. Это важно для каждого нашего города, важно для каждой нашей украинской общины. Мы работаем для того, чтобы мир для Украины был достойным. Чтобы была гарантия – гарантия прежде всего того, что Россия не вернется в Украину с третьим вторжением", — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что в эти дни украинская делегация в Берлине намерена вести активную и конструктивную работу со всеми, кто действительно «может сделать соглашение нормальным».

Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию фото
22:43 238
В тюрьме умер общественный активист Эльбей Керимли
В тюрьме умер общественный активист Эльбей Керимли
20:21 5005
Израиль бросает перчатку Китаю
Израиль бросает перчатку Китаю наша корреспонденция; все еще актуально
15:41 3690
Россия опять атаковала турецкое судно
Россия опять атаковала турецкое судно видео
21:43 2618
«Дикарь убит»: Пентагон подтвердил гибель троих в Сирии
«Дикарь убит»: Пентагон подтвердил гибель троих в Сирии обновлено 21:54
21:54 4734
Еврокомиссар поддержала вступление Украины
Еврокомиссар поддержала вступление Украины обновлено 20:26
20:26 2595
Жесткие задержания азербайджанцев в России
Жесткие задержания азербайджанцев в России видео
19:58 5564
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь
Король против нищего. Ставка больше, чем жизнь наша корреспонденция; все еще актуально
13:54 2797
Азербайджан дал Армении три балла
Азербайджан дал Армении три балла обновлено 22:40; видео
22:40 4182
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска
Россия утратила темп наступления: ВСУ удерживают север Покровска ФОТО; обновлено 19:24
19:24 3891
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум
Израиль превращает Сирию в территориальный вакуум наша корреспонденция; все еще актуально
12:27 2914
