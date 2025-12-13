Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили

Украинская армия уничтожила трубу, которую российские войска использовали для скрытого проникновения в Купянск Харьковской области.
Как пишут украинские СМИ, этот маршрут позволял россиянам накапливать силы, обходя огневой контроль. Для уничтожения трубы полк беспилотных систем ВСУ «Ахиллес» совместно со смежными подразделениями использовал три тонны взрывчатки.
December 13, 2025
Накануне, 12 декабря, украинские силы прорвались к реке Оскол, перекрыв снабжение ВС РФ и освободив Кондрашовку, Радьковку, а также ряд кварталов на севере Купянска.
Корпус «Хартия» заявил о полном перекрытии наземного доступа в город и взятии под огневой контроль всех выходов из упомянутой трубы, которую россияне использовали для проникновения.