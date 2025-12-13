USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили

13 декабря 2025, 23:35

Украинская армия уничтожила трубу, которую российские войска использовали для скрытого проникновения в Купянск Харьковской области.

Как пишут украинские СМИ, этот маршрут позволял россиянам накапливать силы, обходя огневой контроль. Для уничтожения трубы полк беспилотных систем ВСУ «Ахиллес» совместно со смежными подразделениями использовал три тонны взрывчатки.

Накануне, 12 декабря, украинские силы прорвались к реке Оскол, перекрыв снабжение ВС РФ и освободив Кондрашовку, Радьковку, а также ряд кварталов на севере Купянска.

Корпус «Хартия» заявил о полном перекрытии наземного доступа в город и взятии под огневой контроль всех выходов из упомянутой трубы, которую россияне использовали для проникновения.

Россия в ходе войны с Украиной несколько раз пыталась осуществить переброску войск посредством труб, однако в ряде случаев ВСУ разгадывали маневр и осуществляли ответные меры. 

