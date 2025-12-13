USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Германия снова зовет под ружье

13 декабря 2025, 23:53 828

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил возможность возвращения в стране воинской обязанности в ближайшие годы, одновременно высказавшись в поддержку возобновления обязательной альтернативной гражданской службы. Об этом он заявил на съезде партии Христианско-социальный союз (ХСС), входящей в правящий блок ФРГ.

«Если не удастся так быстро увеличить число солдат, как нам необходимо, то в течение этого избирательного цикла нам все равно придется обсудить обязательные элементы военной службы, по крайней мере для молодых мужчин», — сказал канцлер Германии.

Глава правительства также обратил внимание на ограничения, закрепленные в Конституции ФРГ, согласно которым привлечение женщин к обязательной военной службе невозможно. «Я бы хотел, чтобы это было иначе», – отметил Мерц.

5 декабря Бундестаг принял закон о военной службе, предусматривающий возможность обязательного призыва при дефиците добровольцев. За документ проголосовали 323 депутата, против высказались 272 парламентария, один воздержался. Закон должен вступить в силу в январе 2026 года при условии одобрения реформы Федеральным советом. В день обсуждения инициативы у здания парламента в Берлине прошла акция протеста, в которой приняли участие около 800 человек.

Воинская обязанность в Германии была приостановлена в 2011 году. В соответствии с рекомендациями НАТО ФРГ предстоит увеличить численность личного состава вооруженных сил до 460 тыс. человек к 2035 году. В настоящее время в бундесвере насчитывается порядка 183 тыс. военнослужащих.

Что Фидан предложил Украине?
Что Фидан предложил Украине? обновлено 01:22
01:22 441
Россия опять атаковала турецкое судно
Россия опять атаковала турецкое судно видео
13 декабря 2025, 21:43 4493
Стамбул под прицелом
Стамбул под прицелом горячая тема; все еще актуально
13 декабря 2025, 18:08 5376
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу...
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу... The Wall Street Journal
00:09 868
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили видео
13 декабря 2025, 23:35 2677
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию фото
13 декабря 2025, 22:43 695
В тюрьме умер общественный активист Эльбей Керимли
В тюрьме умер общественный активист Эльбей Керимли
13 декабря 2025, 20:21 7041
Израиль бросает перчатку Китаю
Израиль бросает перчатку Китаю наша корреспонденция; все еще актуально
13 декабря 2025, 15:41 4091
Возмездие Трампа
Возмездие Трампа обновлено 00:53; видео
00:53 7586
Еврокомиссар поддержала вступление Украины
Еврокомиссар поддержала вступление Украины обновлено 20:26
13 декабря 2025, 20:26 3088
Жесткие задержания азербайджанцев в России
Жесткие задержания азербайджанцев в России видео
13 декабря 2025, 19:58 7603

ЭТО ВАЖНО

Что Фидан предложил Украине?
Что Фидан предложил Украине? обновлено 01:22
01:22 441
Россия опять атаковала турецкое судно
Россия опять атаковала турецкое судно видео
13 декабря 2025, 21:43 4493
Стамбул под прицелом
Стамбул под прицелом горячая тема; все еще актуально
13 декабря 2025, 18:08 5376
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу...
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу... The Wall Street Journal
00:09 868
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили видео
13 декабря 2025, 23:35 2677
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию фото
13 декабря 2025, 22:43 695
В тюрьме умер общественный активист Эльбей Керимли
В тюрьме умер общественный активист Эльбей Керимли
13 декабря 2025, 20:21 7041
Израиль бросает перчатку Китаю
Израиль бросает перчатку Китаю наша корреспонденция; все еще актуально
13 декабря 2025, 15:41 4091
Возмездие Трампа
Возмездие Трампа обновлено 00:53; видео
00:53 7586
Еврокомиссар поддержала вступление Украины
Еврокомиссар поддержала вступление Украины обновлено 20:26
13 декабря 2025, 20:26 3088
Жесткие задержания азербайджанцев в России
Жесткие задержания азербайджанцев в России видео
13 декабря 2025, 19:58 7603
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться