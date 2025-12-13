Германия снова зовет под ружье

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил возможность возвращения в стране воинской обязанности в ближайшие годы, одновременно высказавшись в поддержку возобновления обязательной альтернативной гражданской службы. Об этом он заявил на съезде партии Христианско-социальный союз (ХСС), входящей в правящий блок ФРГ.

«Если не удастся так быстро увеличить число солдат, как нам необходимо, то в течение этого избирательного цикла нам все равно придется обсудить обязательные элементы военной службы, по крайней мере для молодых мужчин», — сказал канцлер Германии.

Глава правительства также обратил внимание на ограничения, закрепленные в Конституции ФРГ, согласно которым привлечение женщин к обязательной военной службе невозможно. «Я бы хотел, чтобы это было иначе», – отметил Мерц.

5 декабря Бундестаг принял закон о военной службе, предусматривающий возможность обязательного призыва при дефиците добровольцев. За документ проголосовали 323 депутата, против высказались 272 парламентария, один воздержался. Закон должен вступить в силу в январе 2026 года при условии одобрения реформы Федеральным советом. В день обсуждения инициативы у здания парламента в Берлине прошла акция протеста, в которой приняли участие около 800 человек.

Воинская обязанность в Германии была приостановлена в 2011 году. В соответствии с рекомендациями НАТО ФРГ предстоит увеличить численность личного состава вооруженных сил до 460 тыс. человек к 2035 году. В настоящее время в бундесвере насчитывается порядка 183 тыс. военнослужащих.