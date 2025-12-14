Даже если Азербайджан отправит войска в Газу...

Пока ни одна страна не согласилась направить своих военных в сектор Газа в составе международных стабилизационных сил (МСС) США, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Ранее на этой неделе Госдепартамент США официально направил более чем 70 странам запросы о предоставлении военной или финансовой поддержки стабилизационным силам в секторе Газа, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, Вашингтон обратился как к «своим близким союзникам, таким как Италия и Франция, так и к небольшим странам, включая Мальту и Сальвадор». Также отмечается, что государства Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, уже ведут переговоры с США о финансировании усилий по поддержанию мира.

По словам неназванного американского чиновника, 19 стран выразили заинтересованность в возможности направить свои войска или оказать поддержку другими способами. Однако, как подчеркивает The Wall Street Journal, ни одна страна пока не взяла на себя обязательств, опасаясь, что мандат стабилизационных сил может быть расширен и их военнослужащие будут участвовать в разоружении радикалов ХАМАС.

Даже Азербайджан и Индонезия – страны, которые, по словам американских чиновников, «близки к отправке войск», – настаивают на ограниченных полномочиях своих военных, исключающих участие в потенциальных боевых столкновениях, уточняет газета. Издание напоминает, что администрация президента США Дональда Трампа планирует развернуть около 10 тыс. военнослужащих в составе международных сил под командованием американского генерала, которые займутся послевоенной стабилизацией в Газе. При этом несколько американских военных сомневаются, что численность международной миссии превысит 8 тыс. человек.

Состав и задачи стабилизационных сил будут обсуждаться на следующей неделе в Катаре, где планируется участие представителей более 25 стран, сообщают источники WSJ. Также ожидается, что в декабре в Майами (штат Флорида) для переговоров с Трампом прибудет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее агентство Reuters сообщало, что власти США начали работу над планом по размещению МСС в секторе Газа. Газета The National уточняла, что в их состав войдут не менее 4 тыс. военнослужащих из Египта, Азербайджана, Турции и Индонезии. Они не будут иметь тяжелого вооружения, а их полномочия будут приближены к функциям миротворцев. МСС будут отвечать за развертывание полевых госпиталей, восстановление критической инфраструктуры и координацию поисково-спасательных операций по извлечению тел погибших палестинцев, в которых планируется участие 3 тыс. местных волонтеров.