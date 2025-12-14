Что Фидан предложил Украине?

Ряд вопросов по окончанию войны в Украине может быть решен только путем референдума или выборов. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Tvnet.

По его словам, «некоторые пункты мирного соглашения могут быть решены исключительно через референдум», поскольку речь может идти о решениях, «под которыми политический лидер не захочет ставить подпись единолично». Фидан также отметил, что проблемы, связанные с Украиной, сохранятся и в 2026 году, по крайней мере в первом и втором кварталах.