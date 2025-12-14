Что Фидан предложил Украине?

Ряд вопросов по окончанию войны в Украине может быть решен только путем референдума или выборов. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Tvnet.
По его словам, «некоторые пункты мирного соглашения могут быть решены исключительно через референдум», поскольку речь может идти о решениях, «под которыми политический лидер не захочет ставить подпись единолично». Фидан также отметил, что проблемы, связанные с Украиной, сохранятся и в 2026 году, по крайней мере в первом и втором кварталах.
Турция выступает за заключение ограниченных соглашений по отдельным направлениям до достижения полного мирного урегулирования между Россией и Украиной, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Фидан подчеркнул, что взаимные удары по Черному морю серьезно нарушают торговлю в регионе и создают риски для страны. По его словам, текущая ситуация угрожает безопасности как граждан Турции, так и судов, принадлежащих турецким компаниям.
Министр отметил, что, хотя флаги судов могут быть разными, эксплуатирующие их компании остаются турецкими, а экипажи могут состоять из турецких моряков, поэтому Анкара особенно акцентирует внимание на необходимости заключения соглашений по двум направлениям.
«Если всеобъемлющее прекращение огня и мирное соглашение невозможно, по крайней мере давайте достигнем ограниченного соглашения о недопущении ударов по объектам энергетики и обеспечении безопасности судоходства в Черном море», — заявил министр.