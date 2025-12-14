Обсудили судьбу российских денег

«Их разговор был сосредоточен вокруг продолжающейся работы над предложенным США мирным планом для прекращения кровопролития на Украине. Они согласились с тем, что сейчас настал критически важный момент для будущего Украины и что Европа будет поддерживать ее так долго, как это потребуется для достижения справедливого и длительного мира. Стороны также обсудили прогресс по вопросу мобилизации замороженных российских суверенных активов», – сказано в сообщении.

Еврокомиссия рассчитывает на решение стран ЕС на саммите 18–19 декабря об экспроприации российских активов на сумму €210 млрд, из которых €185 млрд заблокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия выступает против, требуя от всех членов ЕС юридически обязывающих гарантий компенсации возможных финансовых потерь королевства в случае ответных мер России.

В пятницу Стармер провел встречу в Лондоне с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, обсудив с ним вопрос экспроприации российских активов. Ранее газета The Times со ссылкой на источники сообщала, что Лондон готов направить Киеву £8 млрд ($10,6 млрд) за счет замороженных активов РФ.

Президент РФ Владимир Путин ранее охарактеризовал обсуждаемую в Европе конфискацию российских активов как «акт воровства». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не оставит подобные действия без ответа.