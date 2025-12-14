Обсудили судьбу российских денег

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен по телефону вопрос экспроприации суверенных активов России, сообщает канцелярия главы британского правительства.
«Их разговор был сосредоточен вокруг продолжающейся работы над предложенным США мирным планом для прекращения кровопролития на Украине. Они согласились с тем, что сейчас настал критически важный момент для будущего Украины и что Европа будет поддерживать ее так долго, как это потребуется для достижения справедливого и длительного мира. Стороны также обсудили прогресс по вопросу мобилизации замороженных российских суверенных активов», – сказано в сообщении.
Еврокомиссия рассчитывает на решение стран ЕС на саммите 18–19 декабря об экспроприации российских активов на сумму €210 млрд, из которых €185 млрд заблокированы на площадке Euroclear в Бельгии. Бельгия выступает против, требуя от всех членов ЕС юридически обязывающих гарантий компенсации возможных финансовых потерь королевства в случае ответных мер России.
В пятницу Стармер провел встречу в Лондоне с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, обсудив с ним вопрос экспроприации российских активов. Ранее газета The Times со ссылкой на источники сообщала, что Лондон готов направить Киеву £8 млрд ($10,6 млрд) за счет замороженных активов РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее охарактеризовал обсуждаемую в Европе конфискацию российских активов как «акт воровства». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не оставит подобные действия без ответа.