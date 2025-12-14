USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Новость дня
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Орбан в своем амплуа

01:07 390

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что использование Евросоюзом замороженных российских активов без согласия Будапешта и с нарушением европейского законодательства станет «объявлением войны».

«Обходя Венгрию и нарушая европейское законодательство, брюссельские чиновники предпринимают шаги по захвату замороженных российских активов — это объявление войны», — написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

Он добавил, что дополнительные €135 млрд, которые ЕС требует от государств-членов, направлены на «разжигание конфликта». «Венгрия не будет подыгрывать этой извращенной брюссельской схеме. Нам нужен МИР, а не эскалация», — подчеркнул Орбан.

Ранее венгерское представительство в ЕС выразило протест против изменений в процедуре заморозки российских активов. В аккаунте представительства в соцсети X решение ЕС назвали «беспрецедентным».

Накануне Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку российских активов на сумму около €210 млрд, отказавшись от полугодового продления этого статуса. Меру поддержали Бельгия, Италия, Мальта и Болгария.

Решение направлено на то, чтобы убедить Бельгию, ранее выступавшую против изъятия активов, одобрить механизм предоставления Украине до €165 млрд в виде «репарационного» кредита. Финальное обсуждение запланировано на 18 декабря. Брюссель подчеркнул, что это не означает автоматическую конфискацию активов. Москва в свою очередь предупредила о «серьезных последствиях» и ответных мерах, а Центробанк РФ решил подать иск против депозитария Euroclear, где хранится основная часть замороженных средств.

Что Фидан предложил Украине?
Что Фидан предложил Украине? обновлено 01:22
01:22 448
Россия опять атаковала турецкое судно
Россия опять атаковала турецкое судно видео
13 декабря 2025, 21:43 4496
Стамбул под прицелом
Стамбул под прицелом горячая тема; все еще актуально
13 декабря 2025, 18:08 5380
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу...
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу... The Wall Street Journal
00:09 870
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили видео
13 декабря 2025, 23:35 2682
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию фото
13 декабря 2025, 22:43 695
В тюрьме умер общественный активист Эльбей Керимли
В тюрьме умер общественный активист Эльбей Керимли
13 декабря 2025, 20:21 7042
Израиль бросает перчатку Китаю
Израиль бросает перчатку Китаю наша корреспонденция; все еще актуально
13 декабря 2025, 15:41 4092
Возмездие Трампа
Возмездие Трампа обновлено 00:53; видео
00:53 7600
Еврокомиссар поддержала вступление Украины
Еврокомиссар поддержала вступление Украины обновлено 20:26
13 декабря 2025, 20:26 3089
Жесткие задержания азербайджанцев в России
Жесткие задержания азербайджанцев в России видео
13 декабря 2025, 19:58 7604

ЭТО ВАЖНО

Что Фидан предложил Украине?
Что Фидан предложил Украине? обновлено 01:22
01:22 448
Россия опять атаковала турецкое судно
Россия опять атаковала турецкое судно видео
13 декабря 2025, 21:43 4496
Стамбул под прицелом
Стамбул под прицелом горячая тема; все еще актуально
13 декабря 2025, 18:08 5380
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу...
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу... The Wall Street Journal
00:09 870
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили видео
13 декабря 2025, 23:35 2682
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию фото
13 декабря 2025, 22:43 695
В тюрьме умер общественный активист Эльбей Керимли
В тюрьме умер общественный активист Эльбей Керимли
13 декабря 2025, 20:21 7042
Израиль бросает перчатку Китаю
Израиль бросает перчатку Китаю наша корреспонденция; все еще актуально
13 декабря 2025, 15:41 4092
Возмездие Трампа
Возмездие Трампа обновлено 00:53; видео
00:53 7600
Еврокомиссар поддержала вступление Украины
Еврокомиссар поддержала вступление Украины обновлено 20:26
13 декабря 2025, 20:26 3089
Жесткие задержания азербайджанцев в России
Жесткие задержания азербайджанцев в России видео
13 декабря 2025, 19:58 7604
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться