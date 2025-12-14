Орбан в своем амплуа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что использование Евросоюзом замороженных российских активов без согласия Будапешта и с нарушением европейского законодательства станет «объявлением войны».

«Обходя Венгрию и нарушая европейское законодательство, брюссельские чиновники предпринимают шаги по захвату замороженных российских активов — это объявление войны», — написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

Он добавил, что дополнительные €135 млрд, которые ЕС требует от государств-членов, направлены на «разжигание конфликта». «Венгрия не будет подыгрывать этой извращенной брюссельской схеме. Нам нужен МИР, а не эскалация», — подчеркнул Орбан.

Ранее венгерское представительство в ЕС выразило протест против изменений в процедуре заморозки российских активов. В аккаунте представительства в соцсети X решение ЕС назвали «беспрецедентным».

Накануне Совет ЕС утвердил бессрочную блокировку российских активов на сумму около €210 млрд, отказавшись от полугодового продления этого статуса. Меру поддержали Бельгия, Италия, Мальта и Болгария.

Решение направлено на то, чтобы убедить Бельгию, ранее выступавшую против изъятия активов, одобрить механизм предоставления Украине до €165 млрд в виде «репарационного» кредита. Финальное обсуждение запланировано на 18 декабря. Брюссель подчеркнул, что это не означает автоматическую конфискацию активов. Москва в свою очередь предупредила о «серьезных последствиях» и ответных мерах, а Центробанк РФ решил подать иск против депозитария Euroclear, где хранится основная часть замороженных средств.