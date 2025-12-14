Румыны вышли на улицы против судебной коррупции

USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Около 8 тыс. человек вышли в субботу на площадь перед правительством Румынии в Бухаресте, чтобы выразить протест против коррупции в системе правосудия, сообщает портал HotNews.

Манифестанты требовали ликвидации «мафиозных сетей» в системе правосудия, отставки председателя Высокого кассационного суда и министра внутренних дел. Протестные акции в Бухаресте продолжаются уже четвертый день и охватили ряд других городов Румынии. Поводом для них стал документальный фильм «Правосудие в плену», подготовленный румынскими журналистами, которые специализируются на расследовании коррупции. В фильме некоторые судьи и прокуроры утверждают, что ключевые позиции в судебной системе страны контролируются определенными лицами, крупные коррупционные дела замалчиваются, а уже начатые уголовные дела необоснованно закрываются по истечении срока давности. Премьера фильма состоялась во вторник на YouTube, а в среду его показали на центральном телевидении.

Руководители высших судебных инстанций отвергли обвинения, заявив, что представленные в фильме факты не соответствуют действительности, однако ряд судей и прокуроров подтвердили, что злоупотребления в системе правосудия действительно имеют место. Многие известные журналисты сохраняют осторожность, полагая, что речь идет скорее о противостоянии двух групп судей и прокуроров и политиков, стоящих за ними.

Высший совет магистратуры, контролирующий профессиональную деятельность судей и прокуроров, сообщил, что судебная инспекция проведет проверку по фактам, изложенным в фильме. Президент Никушор Дан пригласил судей и прокуроров на встречу 22 декабря для обсуждения проблем национальной системы правосудия.

