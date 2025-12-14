USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Арабы хотели украсть Рождество

01:51 874

В Баварии полиция задержала пятерых мужчин по подозрению в подготовке атаки на рождественский рынок в районе Дингольфинга, сообщает РБК.

Отмечается, что их задержали в пятницу. Представитель прокуратуры сообщил, что пятеро мужчин подозреваются в подготовке нападения на рождественский рынок с использованием транспортного средства. Среди арестованных — трое марокканцев, египтянин и сириец. По данным прокуратуры, гражданин Египта, действовавший как религиозный лидер группы, якобы подстрекал марокканцев к совершению нападения. Местные СМИ полагают, что сведения о возможной атаке поступили от иностранной разведки.

В декабре 2024 года в Магдебурге (земля Саксония-Анхальт) при наезде черного BMW на посетителей рождественской ярмарки погибли взрослый и ребенок, а от 60 до 80 человек получили травмы. Подозреваемым оказался врач из Саудовской Аравии, проживавший в Германии с 2006 года. Он приехал как приглашенный врач, а позднее подал заявление на предоставление убежища по религиозным причинам, сообщает Berliner Zeitung.

Позже в арендованном автомобиле, использованном для наезда, обнаружили завещание, в котором водитель просил передать все имущество движению «Немецкий Красный Крест» (DRK); политических посланий в записке не было.

Что Фидан предложил Украине?
Что Фидан предложил Украине? обновлено 01:22
01:22 1400
Россия опять атаковала турецкое судно
Россия опять атаковала турецкое судно видео
13 декабря 2025, 21:43 5192
Стамбул под прицелом
Стамбул под прицелом горячая тема; все еще актуально
13 декабря 2025, 18:08 5804
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу...
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу... The Wall Street Journal
00:09 1304
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили видео
13 декабря 2025, 23:35 3694
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию фото
13 декабря 2025, 22:43 846
В тюрьме умер общественный активист Эльбей Керимли
В тюрьме умер общественный активист Эльбей Керимли
13 декабря 2025, 20:21 7849
Израиль бросает перчатку Китаю
Израиль бросает перчатку Китаю наша корреспонденция; все еще актуально
13 декабря 2025, 15:41 4239
Возмездие Трампа
Возмездие Трампа обновлено 00:53; видео
00:53 9495
Еврокомиссар поддержала вступление Украины
Еврокомиссар поддержала вступление Украины обновлено 20:26
13 декабря 2025, 20:26 3263
Жесткие задержания азербайджанцев в России
Жесткие задержания азербайджанцев в России видео
13 декабря 2025, 19:58 8449

