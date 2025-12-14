Арабы хотели украсть Рождество

В Баварии полиция задержала пятерых мужчин по подозрению в подготовке атаки на рождественский рынок в районе Дингольфинга, сообщает РБК.

Отмечается, что их задержали в пятницу. Представитель прокуратуры сообщил, что пятеро мужчин подозреваются в подготовке нападения на рождественский рынок с использованием транспортного средства. Среди арестованных — трое марокканцев, египтянин и сириец. По данным прокуратуры, гражданин Египта, действовавший как религиозный лидер группы, якобы подстрекал марокканцев к совершению нападения. Местные СМИ полагают, что сведения о возможной атаке поступили от иностранной разведки.

В декабре 2024 года в Магдебурге (земля Саксония-Анхальт) при наезде черного BMW на посетителей рождественской ярмарки погибли взрослый и ребенок, а от 60 до 80 человек получили травмы. Подозреваемым оказался врач из Саудовской Аравии, проживавший в Германии с 2006 года. Он приехал как приглашенный врач, а позднее подал заявление на предоставление убежища по религиозным причинам, сообщает Berliner Zeitung.

Позже в арендованном автомобиле, использованном для наезда, обнаружили завещание, в котором водитель просил передать все имущество движению «Немецкий Красный Крест» (DRK); политических посланий в записке не было.