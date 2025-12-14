Российские НПЗ под прицелом беспилотников

В ночь на 14 декабря дроны атаковали нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области РФ, нефтеперерабатывающие заводы в Ярославле и Краснодарском крае, ГРЭС в Смоленской области, сообщают российские телеграм-каналы.

В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА «зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе», жителей прилегающих к базе домов эвакуировали, заявил глава Волгоградской области Андрей Бочаров. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор.

По данным российских пабликов, в Ярославле, вероятно, снова атакован НПЗ ПАО «Славнефть-ЯНОС». Также сообщалось об атаке беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае РФ. «Местные жители сообщают о взрывах в районе Афипского НПЗ, а также о поврежденных домах в близлежащих районах», - передает Astra.

Кроме того, российские паблики сообщали, что, предположительно, «Смоленская ГРЭС под атакой БПЛА».