Почему пришли за Саадом?

Если предыдущие устранения Мухаммеда Дейфа, Мухаммеда Синвара, Рафа Саламеха разрушали отдельные элементы командной вертикали, то гибель Саада ударила по самому центру оперативного управления, оставив структуру ХАМАС с резко сокращенным и фрагментированным высшим командованием.

Напомним, Саад занимал пост начальника оперативного отдела ХАМАС и был архитектором ключевого военного замысла движения - плана вторжения в Израиль под кодовым названием «Стена Иерихона». Именно Саад отвечал за фронтовую, организационную и координационную логику атаки 7 октября 2023 года, в ходе которой практически все боеспособные силы военного крыла, оцениваемые примерно в 40 тысяч человек, были приведены в действие под единым командованием. Масштаб задействованных средств - от штурмовых подразделений «Нухба» и инженерных групп до беспилотников, парапланов и морских отрядов - делал Саада не просто полевым командиром, а стратегом уровня генерального штаба.

Его устранение фактически оставило Изз ад-Дина Хаддада в одиночестве на вершине военной иерархии ХАМАС в Газе. Хаддад, представитель старой гвардии, ранее командовавший бригадой города Газы, после гибели Синвара был выдвинут на пост главы военного крыла скорее как компромиссная фигура, призванная сохранить внутренний баланс и предотвратить раскол. Теперь же на нем сосредоточена вся полнота ответственности. И это при том, что вокруг Хаддада практически не осталось сопоставимых по опыту и авторитету фигур.

Вторым по значимости выжившим функционером считается Мухаммед Одех, многолетний глава разведывательного аппарата ХАМАС. Но Одех воспринимается, скорее, как координатор и связующее звено, нежели как самостоятельный военный лидер, способный заменить Саада по масштабу влияния.