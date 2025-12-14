USD 1.7000
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский
Окружение россиян в Купянске. Туда приехал Зеленский

Взрывы и пожар в Крыму

Несколько городов аннексированного РФ Крыма атаковали беспилотники.

Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на очевидцев пишет, что вначале дроны в Феодосии атаковали нефтебазу. Воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников также объявили для района Симферополя: сообщалось о взрывах в пределах электростанции, пожаре на нефтебазе близ ГРЭС.

Утверждается, что была стрельба в районе Гвардейского, где расположен российский военный аэродром. Взрыв прогремел и в городе Саки, а также в Джанкойском районе, пишут паблики.

12 декабря в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что украинское спецподразделение ГУР «Примары» поразило транспортный самолет Ан-26 и две радиолокационные системы россиян в Крыму.

Взрывы и пожар в Крыму
Взрывы и пожар в Крыму
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым
У Азербайджана всё неплохо. По сравнению с Бубликовым наш обзор
Российские НПЗ под прицелом беспилотников
Российские НПЗ под прицелом беспилотников
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям
Ликвидирован лидер ХАМАС. План Трампа летит к чертям наша корреспонденция
Возмездие Трампа
Возмездие Трампа обновлено 00:53; видео
Что Фидан предложил Украине?
Что Фидан предложил Украине? обновлено 01:22
Россия опять атаковала турецкое судно
Россия опять атаковала турецкое судно видео
Стамбул под прицелом
Стамбул под прицелом горячая тема; все еще актуально
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу...
Даже если Азербайджан отправит войска в Газу... The Wall Street Journal
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили
Россияне опять полезли в трубу. Украинцы ее уничтожили видео
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию
Успешно завершился чемпионат Азербайджана по плаванию фото
