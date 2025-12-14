Взрывы и пожар в Крыму

Несколько городов аннексированного РФ Крыма атаковали беспилотники.

Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на очевидцев пишет, что вначале дроны в Феодосии атаковали нефтебазу. Воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников также объявили для района Симферополя: сообщалось о взрывах в пределах электростанции, пожаре на нефтебазе близ ГРЭС.

Утверждается, что была стрельба в районе Гвардейского, где расположен российский военный аэродром. Взрыв прогремел и в городе Саки, а также в Джанкойском районе, пишут паблики.

12 декабря в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что украинское спецподразделение ГУР «Примары» поразило транспортный самолет Ан-26 и две радиолокационные системы россиян в Крыму.